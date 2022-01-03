Vaiz maaşları 2022: Memur zammı sonrası yeni ve zamlı en yüksek, en düşük vaiz maaşları ne kadar oldu?

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ve haziran aylarında, bir önceki altı aylık dönemdeki enflasyon oranında artırılıyor. Memur maaşları ile memur emekli aylıklarındaki artış ise toplu sözleşmeye göre yapılıyor. Ancak, bir önceki altı aylık dönemde yapılan toplu sözleşme zammı enflasyonun altında kalırsa, aradaki fark maaş zammına yansıtılıyor.

2022'DE MEMUR MAAŞLARI, SSK, BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranı belli oldu. Ocak – haziran döneminde uygulanmak üzere bu ay memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 27.47 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.

2022 KAYMAKAM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

MEMUR MAAŞLARI (Net / TL) UNVAN VE DERECE Temmuz Ocak Vali 22412 28569 Genel müdür (1/4) 16177 20621 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8526 10869 Memur (Lisans - 9/1) 5277 6727 Öğretmen (1/4) 6587 8397 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14826 18899 Başkomiser (3/1) 8522 10863 Polis memuru (8/1) 7465 9515 Uzman doktor (1/4) 10126 12908 Hemşire (Lisans - 5/1) 6391 8147 Mühendis (1/4) 8703 11094 Teknisyen (Lise - 11/1) 5491 6999 Araştırma görevlisi (7/1) 8265 10535 Vaiz (1/4) 6844 8724 Avukat (1/4) 8311 10593 En düşük memur maaşı 4880 6221 Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır

2021’DE NE KADAR ZAM YAPILDI?

Memur maaşları ile emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında artış yapılmıştı. Temmuz ayında ise hem memur maaşlarına hem de tüm emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapıldı.

Bu yılın ikinci yarısında memur maaşlarına yüzde 7 oranında toplu sözleşme ile yılın ilk yarısındaki enflasyon farkı oranında zam yapılacak.