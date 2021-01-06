Yaşlı kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü!

İlçede 5 katlı bir apartmanın bodrum katında yalnız yaşayan Neriman Kıvrak'tan 2 gündür haber alamayan yakınları, yaşlı kadının evine gitti.

AA'nın haberine göre, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Kıvrak'ı kanlar içinde gören yakınları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

ÇEVREDE İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri evde ve çevrede inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.