Caniler durmuyor! Bıçakla katlettiler

Adana'nın Kozan ilçesinde Arifcan Farsak'a (19) ait 'Aslan' ve 'Duman' isimli Kangal cinsi 2 köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce vahşice katledildi. Şanlıurfa'da ise, iki köpek kulakları kesilerek sokağa atıldı.
Korkunç olay, 18 Haziran'da Kamışoba Mahallesi'nde meydana geldi. Arif Farsak, evinin bahçesinde beslediği Kangal cinsi 2 köpeğini kanlar içerisinde ölü olarak buldu. Farsak'ın ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, Aslan ve Duman isimli köpeklerin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Farsak, köpeklerini öldüren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin cezalandırılması için şikayetçi oldu. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Gaziantep'te kurulu Canlı Hayatını İyileştirme Derneği görevlileri, ihbar üzerine gittikleri Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, yavru bir kangal cinsi köpek buldu. Vatandaşların korumaya aldığı yavru köpeğin her iki kulağının da kesildiği ve sol arka ayağının kırık olduğu anlaşıldı. Boynundaki tasmadan daha önce sahibi bulunduğu ve sokağa atıldığı anlaşılan köpek, dernek görevlileri tarafından Gaziantep'e getirilerek tedaviye alındı.
Köpeğin kontrollerini yaparak tedavisine başlayan Veteriner Hekim Gizem Akdemir, gerekli tıbbi müdahaleyi başlattıklarını ve bir ay içerisinde köpeğin sağlığına kavuşacağını söyledi. Gizem Akdemir, "Köpeğimizin boynunda tasması var bu da daha önce bir sahibinin olduğunu gösteriyor. Bu köpeğimiz maalesef kulakları kesilmiş ve bir ayağı kırılmış vaziyette sokağa terk edilmiş. Hayvanların kulaklarının kesilmesi kesinlikle yasak bir uygulamadır. Maalesef bilinçsiz insanlar bunu yapıyor. Bu köpek bulunmamış olsaydı, özellikle bu sıcak yaz günlerinde kulakları kurtlanacaktı. Köpeğimiz artık bizlerin himayesinde. Daha üç aylık bir köpeğimizin öncelikle kulaklarını iyileştireceğiz. Röntgenini çektiğimiz kırık olan bacağına müdahale edeceğiz. İyileşince de kendisine güzel bir yuva bulacağız" dedi.
Yine Birecik'te sokakta bitkin halde bulunarak hayvan ambulansı ile Gaziantep'e getirilen bir kulağı kesilmiş bir başka köpeğin de uyuz hastalığına yakalandığı anlaşıldı. Veteriner hekim Gizem Akdemir, boynundaki tasmadan daha önce sahibi olan köpeğin de tedavisine başladıklarını ve tamamen iyileşmesinin 4 ay süreceğini söyledi. Akdemir, insanları hayvan sahiplenmeye ve sıcak havalarda evlerinin önüne sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürmesi için su ve yem bırakmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.
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