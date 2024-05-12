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        Haberler Gündem 3. Sayfa Vahşet! 9 yaşındaki çocuğunu öldürdü - Son dakika haberler

        Cinnet getiren anne 9 yaşındaki çocuğunu öldürdü

        Mersin'de sabah saatlerinde insanın kanını donduran bir cinayet işlendi. Olayda bir anne, misafir olduğu evde 9 yaşındaki çocuğunu bıçakla öldürdü. Gözaltına alınan annenin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 14:10 Güncelleme: 12.05.2024 - 14:45
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        Vahşet! 9 yaşındaki çocuğunu öldürdü
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        Mersin'de cinnet getiren bir anne, misafir olduğu evde 9 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü.

        İHA'nın haberine göre olay, merkez Toroslar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Gülizar E. (42) adlı kadın, misafir olarak geldiği bir akrabasının evinde, 9 yaşındaki oğlu Y.E.'yi karın bölgesinden bıçakladı.

        AĞIR YARALANDI, KURTARILAMADI

        Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gülizar E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kadının psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

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