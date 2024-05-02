V Yeşilada'da çalışmalar sürüyor

REKLAM advertisement1

Toplamda 769 konut ve 48 villadan meydana gelecek olan V Yeşilada, İstanbul’da deprem izolatörleriyle donatılmış en büyük konut projeleri arasında yer alıyor. Proje, Sultangazi-Gaziosmanpaşa aksında konumlandırılıyor.

İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı, projeyle ilgili, “Şirket olarak hayata geçirdiğimiz tüm projelerde olduğu gibi burada da yönetmeliklere uygun, güçlü ve sağlam bir yatırıma imza atıyoruz. V Yeşilada projemiz, İstanbul’da deprem izolatörü kullanılan sayılı projelerden birisi olarak dikkat çekiyor. Biz, bu sistemle birlikte sitemizde yaşayacak sakinlerimizin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yeşilada projesinin ilk etabı V Yeşilada Göl’de 217 daire ve 28 villa seçeneği bulunuyor. V Yeşilada’nın tamamı 68 bin metrekareye yakın bir alanda konumlandırılıyor ve 769 daireyle birlikte 48 villadan meydana geliyor.