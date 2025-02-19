BİR YİYECEĞİ DOYURUCU YAPAN ÖZELLİKLER NELERDİR?

Araştırmacılar, farklı yiyeceklerin sizi ne kadar doyurucu bir şekilde tok tutabileceğini ölçmek için bir araç olan tokluk endeksi geliştirdiler. Bu ölçüm, uzmanların yiyecekleri sizi tok tutma yeteneklerine göre kategorilere ayırmasına yardımcı oluyor.

Tok tutan yiyecekler çok fazla besin içerir. Genellikle, daha yüksek miktarlarda şunları içerirler:

- Lif : Sindirimi daha uzun sürer, bu da daha tok hissetmenizi sağlar.

- Sağlıklı yağlar: Metabolik sağlığınızı iyileştirebilir ve size enerji verebilir.

- Protein: Ghrelin ve glukagon benzeri peptit 1 (GLP-1) dahil olmak üzere açlık hormonlarını değiştirir.

- Su: Yüksek su içeriğine sahip yiyecekler midenize hacim katabilir ve tok hissetmenizi sağlayabilir.

MİDEYE TOKLUK HİSSİ NASIL VERİLİR?

1. YETERLİ UYKU

Yetersiz uyku açlık hormonu ghrelin seviyesini yükseltirken, tokluk hormonu leptinin bu hormonun seviyesini düşürebilir. Yeterli ve kaliteli uyku, tokluk hissi için önemli faktörler arasındadır.