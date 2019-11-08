En sık tükettiğimiz baharatlardan biri olan tarçına da hile karıştı. Rengi koyu görünsün diye kumaş boyasından kiremit tozuna hatta öldürücü etkisi olan kumarin adlı maddeyi bile tarçına karıştırdılar. Peki, sağlıklı tarçını sahtelerinden ayırt etmek mümkün mü? Cevap, evet.

Uzmanlar, piyasadaki Vietnam ve Çin tarçınlarına karşı uyarıyor. Özellikle çubuk tarçına katılan kumarin adlı etken maddenin öldürücü etkisi olduğu belirtiliyor.

DİKKAT! SAHTE TARÇININ HAYATİ RİSKİ VAR

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, "Odunsu kısım yüksek miktarda kumarin içeriyor. Kumarin, kan sulandırıcı, karaciğer üzerine toksik, karaciğer enzimlerini artıran bir madde ve haliyle hayati tehlike yaratabilecek bir madde. Bir seylan tarçını 10 liraya mal oluyor, 100 liraya satılıyor ama odun kısmı 1 liraya mal oluyor, 100 liraya satılıyor. Vatandaş da seylan tarçını ile odunsu kısmın arasındaki farkı bilmediği için hangi tarçını aldığının farkına varamıyor" diye konuştu.

HİLELİ TARÇIN NASIL ANLAŞILIR?

Özellikle diyabet hastaları şekeri dengelediği için seylan tarçınını sık sık kullanıyor. Alınan tarçının sağlıklı olup olmadığını anlamak için tarçını incelemek gerekiyor. Tarçının içinin dolu olması ve renginin açık olması, o tarçının sahte olmadığını gösteriyor.