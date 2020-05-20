Uzmanından sıtma ilacı uyarısı!

Hidroksiklorokin içeren ilaçların, koronavirüsten korunmada etkili olduğu yönündeki haberlerin ardından uzmanlardan uyarı geldi. Uzm. Dr. Hüsnü Yılmaz, "Bu ilacın korunma ve önlem amaçlı kullanılması önerilmiyor. Hastanede yatmakta olan hastalarda kullanılan bir ilaç" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüsten korunmak ve önlem almak için her gün sıtmaya karşı kullanılan hidrosiklorokin hapı aldığını açıklamasının ardından gözler sıtma ilacına çevrildi.
Endokrin ve Metabolizma Uzmanı Dr. Hüsnü Yılmaz, hidrosiklorokin hapının Türkiye'de koronavirüs enfeksiyonundan korunmak amaçlı kullanılmasının önerilmediğine dikkati çekip, "Ülkemizde ilacın kullanımı koronavirüs enfeksiyonuna yakalanmış veya enfeksiyon şüphesi olan hastalarda kısa süreliğine olan bir ilaç. Ülkemizdeki genel yaklaşım, bu ilacın herkeste kullanımı değil sadece risk grubunda ve virüs şüphesi olan hastalarda kullanımı yönünde. Hastanede yatmakta olan hastalarda kullanılan bir ilaç" dedi.
'REÇETESİZ SATILAMAZ'
İlacın hekim yazmadan kullanılmadığını vurgulayan Dr. Yılmaz, "İlacın ülkemizde serbest satışı yok sadece yatan hastalarda hastane eczaneleri tarafından karşılanmakta olan bir ilaç. Bu ilacın reçetesiz satılması yasak. Ayrıca bu ilacın korunma ve önlem amaçlı kullanılması önerilmiyor. İlacın kesinlikle hekim tavsiyesi ile kullanılması gerekiyor. Bu ilacın koronavirüs enfeksiyonuna karşı koruduğuna yönelik bilimsel bir veri de kesinlikle bulunmamaktadır" diye konuştu.
'HASTALARDA RUTİN OLARAK UYGULANIYOR'
Koronavirüse yakalanan hastalarda uygulandığında önemli ve başarılı sonuçların görüldüğünü söyleyen Uzm. Dr. Hüsnü Yılmaz, şöyle devam etti: "İlaç normalde sıtma ve diğer romatizmal hastalıklarda kullanılan ve ülkemizde de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanan bir ilaçtı. Koronavirüs hastalığında hidroksiklorokin enfeksiyona yakalanmış hastalarda kullanıldığında başarısı oldukça yüksek bir ilaç olarak ülkemizdeki tedavi protokollerinin vazgeçilmez parçası durumundadır. Bu ilaç, geçen 7 Nisan'dan bu yana koronavirüs hastalarında rutin olarak kullanılmaktadır. Temini konusunda herhangi bir aksaklık yaşanmamaktadır. Ülkemizde yeterince ilaç mevcuttur."
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