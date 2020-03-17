Uzmanından "dezenfektan" kullanımı uyarısı

17 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD) Başkanı ve Ege Üniversitesi (EÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selda Erensoy, "Dezenfektanların uygun şekilde sulandırılması çok önemli. Doğrudan dökmek hem çevre kirliliği açısından hem de solunması açısından zararlı, o yüzden de nasıl öneriliyorsa o şekilde kullanmak gerekiyor." dedi.
Türkiye, Çin'in Vuhan kentinde başlayarak dünyayı tehdit eden, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyor.
Bu konuda uzmanlar da vatandaşların söz konusu virüsten korunması için uyarılarda bulunuyor.
Salgından korunmanın yollarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan KLİMUD Başkanı Prof. Dr. Erensoy, Kovid-19'la mücadelede kişisel hijyen kurallarına uymanın önemini hatırlattı.
Hasta kişinin solunum damlacıklarının, bulaştığı yerlerden özellikle ellerimiz yoluyla bize taşındığını anımsatan Erensoy, "Temizlik önemli, bunun için de belli dezenfektanların kullanılması söz konusu. Eğer sabun ve su yoksa kolonya gibi alkol bazlı el temizleyicileri kullanabiliriz." dedi.
- İki dezenfektanı karıştırmak tehlikeli
Ev ve iş yerlerinin temizliğinde yüzey temizleyicisi olarak dezenfektanların kullanıldığını belirten Prof. Dr. Erensoy, "Ev ve iş yerlerinin temizliği sırasında eğer bir hasta varsa onun olabildiğince izole edilmesi gerekiyor. Temizlik yapılırken en uygunu çamaşır suyunun sulandırılarak kullanılması. Bu aşamada dezenfektanların uygun şekilde sulandırılması çok önemli. Doğrudan dökmek hem çevre kirliliği açısından hem de solunması açısından zararlı, o yüzden de nasıl öneriliyorsa o şekilde kullanmak gerekiyor. Dezenfektanların açık havalarda sıkılmasının da bir anlamı yok, aksi takdirde gereksiz yere bitkilere ve diğer canlılara zarar veriyor." değerlendirmesinde bulundu.
Erensoy, ev temizliğinde iki dezenfektanın karıştırılmasının ve solunmasının son derece tehlikeli olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:
"Mesela sirkeyle çamaşır suyunu karıştırmak çok sakıncalı ona dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü iki dezenfektanın karıştırılması sonucu içeriğindeki maddelerin reaksiyona girmesiyle yanıcı yakıcı etki oluşturabilir. Ayrıca solunum yolu rahatsızlığı, astımı, alerjisi olanların bunlara maruz kalmaması da önemli."
Özellikle toplu kullanılan yerlerde havalandırmanın önemine dikkati çeken Erensoy, yine ortak kullanılan kapı kolları, apartman kapısı, asansör düğmesi gibi noktaların da sık sık silinmesi gerektiğini belirtti.
Erensoy, sözlerini şöyle tamamladı:
"Alıştığımızdan daha uzun süreli elimizi yıkamamız gerekiyor. Çünkü bu şekilde mikropları mekanik olarak çözüyoruz ve suyun altında akıtıyoruz. Bunun için parmak aralarının ovuşturulması, bileklerin yıkanması, elimizi kuruttuğumuz kağıt havluyla musluğu kapatmamız önemli."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!