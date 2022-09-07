Uzman öğretmenlik süresi belli oldu! Uzman öğretmenlik süresi uzatıldı! Yeni eğitim süresi belli oldu

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programı'na dair yayımlanan yönergede, MEB 7354 Sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği kapsamında yapılan duyuru doğrultusunda resmi ve özel eğitim kurumları da MEB dışındaki kamu kurumları da gören yapan uzman ve başöğretmenlik eğitim programı 18 Temmuz'da başlamıştı.



Program takvimine göre uzman öğretmenlik eğitimlerinin 5 Eylül itibariyle tamamlanması bekleniyordu. Alınan yeni kararla beraber uzman öğretmenlik eğitiminin 9 Eylül 23.59'a kadar süreceği belirtildi.



Şimdiye kadar yapılan eğitim verilerine göre uzman öğretmenlik eğitimlerine toplam 540 bin 66 öğretmen katılmış bulunuyor. Bu toplam 529 bin 330 uzman öğretmen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi görev yapan öğretmenler oluşturuyor.



Başöğretmenlik eğitimleri ise önceki takvime göre 19 Eylül saat 23.59'a kadar devam etmesi bekleniyor. Toplamda bugüne kadar 70 bin 354 öğretmen katılmış ve bu sayının 69 bin 868'i Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak görev yapan öğretmenlerden oluşuyor.