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Uzman isim açıkladı! Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem beklenen büyük İstanbul depremini tetikler mi?

Uzman isim açıkladı! Kahramanmaraş depremi beklenen büyük İstanbul depremini tetikler mi?

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de, 7,7 büyüklüğünde ve saat 04.26'da Gaziantep'te 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14:24'te ise Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde başka bir deprem meydana geldi. Gelişmelerin ardından gözler "Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem beklenen büyük İstanbul depremini tetikler mi?" sorusuna çevrildi. Uzman isim konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Giriş: 06.02.2023 - 15:03 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. 6 Şubat Pazartesi günü saat 14:24'te ise Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Gaziantep depremi ve Kahranmaraş depreminde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçede hissedilen depremin ardından gözler "Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem beklenen büyük İstanbul depremini tetikler mi?" sorusuna çevrildi. Prof. Dr. Gündüz: “Olası İstanbul depremine etkisine ilişkin önemli açıklamlarda bulundu. İşte, Uzman isimin açıklamaları...

  • KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

    Prof. Dr. Zeki Gündüz, "Kahramanmaraş’ta 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen deprem sonrası “Acaba beklenen İstanbul depremini tetikler mi?” sorusuna Prof. Dr. Zeki Gündüz, “İkisi farklı fay hattı üzerinde iller. Bu yüzden olası İstanbul depremini etkileyebileceği pek mümkün değil” dedi.

  • İSTANBUL'U ETKİLEMESİ PEK DE MÜMKÜN DEĞİL!

    Sabaha karşı saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem birçok kentte de hissedildi ve 10 ilde çok sayıda bina yıkıldı. Yaşanan büyük deprem sonrası değerlendirmelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeki Gündüz hasarlı binalar ile ilgili de uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Zeki Gündüz ayrıca beklenen İstanbul depremi ile ilgili olarak da, “Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelen bir depremin İstanbul’u etkilemesi pek mümkün değil” dedi.

  • Deprem bölgesinde yaşanan kış şartlarından dolayı yardımların çok daha önemli olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan Prof. Dr. Zeki Gündüz, “Ülkemizde deprem üreten iki tane fay hattı var. Biri Kuzey Anadolu, biri Doğu Anadolu Fay Hattı. Bu deprem Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleşti. Bu fay hatları sürekli belirli periyotlarda deprem üretmektedir. 180 km civarında bir kırılma meydana geldi. Bu kırılmanın medyana getirdiği bir boşalma hadisesi var. Fay hattının her iki ucunda da ileriki dönemlerde bir enerji birikmesi söz konusu. Bize düşen görev, nerde ne kadarlık bir deprem olduğunu öğrenmek değil depreme karşı hazırlıklı olmak. Binalarımızı, yapılarımızı sağlam hale getirmeliyiz. Binalarımız eski. En hızlı şekilde kentsel dönüşüme gidilmeli ve riskler en aza indirilmelidir” dedi.

  • “Farklı fay hattı üzerindeler, etkilemesi mümkün değil”

    “İstanbul’u etkileyecek bir depremi tetikler mi” sorusu doğrultusunda da Prof. Dr. Gündüz, “Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelen bir depremin İstanbul’u etkilemesi pek mümkün değil tabi ki. Ayrı bir fay hattı üzerinde. Fakat sonuç itibariyle İstanbul’daki binalarımız da aynı riski maalesef taşımaktadır. Yapı stokumuz oldukça eski” şeklinde konuştu.

  • “Artçılar 1 yıla kadar devam edebilir, hasarlı binalara girmeyin”

    Hasarlı binalar konusunda da yaşanabilecek artçılar dolayısıyla uyarılarda bulunan Prof. Dr. Gündüz, “Kandilli 7.4 olarak açıklamış ama dış kaynaklardan daha şiddetli deprem olduğu noktasında gelen haberler var. Belli bir süre geçtikten sonra bununla alakalı daha doğru değerler ortaya çıkacaktır. Büyük bir deprem sonuçta ve burada artçı depremler olacaktır. Bu artçı depremler sırasında hasarlı binalara girilmemesi gerekmektedir. Çünkü artçıların da yıkıcı etkisi oluyor. 2-3 ay boyunca azalarak devam edeceği gibi 1 yıla kadar artçılar devam edebilir” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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