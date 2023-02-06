Deprem bölgesinde yaşanan kış şartlarından dolayı yardımların çok daha önemli olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan Prof. Dr. Zeki Gündüz, “Ülkemizde deprem üreten iki tane fay hattı var. Biri Kuzey Anadolu, biri Doğu Anadolu Fay Hattı. Bu deprem Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleşti. Bu fay hatları sürekli belirli periyotlarda deprem üretmektedir. 180 km civarında bir kırılma meydana geldi. Bu kırılmanın medyana getirdiği bir boşalma hadisesi var. Fay hattının her iki ucunda da ileriki dönemlerde bir enerji birikmesi söz konusu. Bize düşen görev, nerde ne kadarlık bir deprem olduğunu öğrenmek değil depreme karşı hazırlıklı olmak. Binalarımızı, yapılarımızı sağlam hale getirmeliyiz. Binalarımız eski. En hızlı şekilde kentsel dönüşüme gidilmeli ve riskler en aza indirilmelidir” dedi.