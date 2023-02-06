Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. 6 Şubat Pazartesi günü saat 14:24'te ise Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Gaziantep depremi ve Kahranmaraş depreminde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçede hissedilen depremin ardından gözler "Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem beklenen büyük İstanbul depremini tetikler mi?" sorusuna çevrildi. Prof. Dr. Gündüz: “Olası İstanbul depremine etkisine ilişkin önemli açıklamlarda bulundu. İşte, Uzman isimin açıklamaları...