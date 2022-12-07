Uzman çavuşun tartışması cinayetle bitti!

DHA

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde olay, saat 12.00 sıralarında Pazar Mahallesi Osman Nuri Saygılı Caddesi'nde meydana geldi.

HUSUMETLİSİ İLE TARTIŞMA YAŞADI DHA'da yer alan habere göre Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş R.E. (28), izinli gününde caddede husumetli olduğu Mustafa Tilim (44) ile karşılaşınca tartışma çıktı.

HUSUMETLİSİ SOPA İLE SALDIRDI Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tilim, aracından aldığı sopayla R.E.'ye saldırdı. R.E. ise beylik tabancasını çekip Mustafa Tilim'e 3 el ateş etti. Başından yaralanan Tilim, yere yığıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa Tilim, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI Mustafa Tilim´in cenazesi, otopsi için morga kaldırılırken, R.E. ise polis tarafından gözaltına alındı.