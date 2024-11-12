UZMAN ÇAVUŞLAR GÜNÜ MESAJLARI 2024

Vatan ve millet uğruna yurt içinde ve dışında kahramanca ve fedakarca görev yapan uzman erbaşlarımızın bu özel gününü kutluyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz.

Vatan toprağı için her zorluğu göğüsleyen kahraman uzman çavuşlarımızın 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü'nü yürekten kutluyoruz. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık diliyoruz.

Yurt içi ve yurt dışında vatanın bölünmez bütünlüğü için canla başla, mücadele eden uzman çavuşlarımızın "12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü" kutlu olsun.

Bayrağımızı yere düşürmeden koruyan tüm uzman çavuşlarımızın özel günü kutlu olsun. Her birine şükran ve minnetle...

Gözünü kırpmadan nöbet tutan, vatanın her köşesinde fedakârca görev yapan kahramanlarımıza selam olsun. Uzman Çavuşlar Gününüz kutlu olsun.