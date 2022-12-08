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Üzerine kale direği düştü! Korkunç olay!

Rize'de, antrenman sırasında arkadaşının asıldığı kale direği üzerine devrilen, Çaykur Rizespor altyapı takım futbolcusu 8 yaşındaki Yiğit Demirel ağır yaralandı. Yoğun bakımda tedavisi süren küçük çocuğun yaşam savaşı verdiği öğrenildi

Giriş: 08.12.2022 - 14:10 | Güncelleme: ABONE OL
Üzerine kale direği düştü! Korkunç olay!
Üzerine kale direği düştü! Korkunç olay!
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DHA

Rize'de olay, dün saat 17.00 sıralarında Çaykur Rizespor Altyapı Tesislerindeki antrenman sahasında meydana geldi.

KALE DİREĞİNİN ALTINDA KALDI

DHA'da yer alan habere göre antrenman öncesi sahada oynayan çocuklardan biri kale direğine asıldı. Bu sırada devrilen kale direğinin altında kalan Yiğit Demirel (8) ağır yaralandı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Antrenörlerinin haber vermesi üzerine tesise sağlık ekibi sevk edildi. Sahada ilk müdahalesi yapılan Yiğit, ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Demirel'in yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

KULÜPTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Altyapı tesislerimizde elim bir olay yaşanmış, antrenman öncesi sahada oynayan çocuklardan birinin kale direğine asılması sonucu futbolcumuz Yiğit Demirel`in üzerine kale direği düşmüştür. Futbolcumuzun tedavisi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmektedir. Rizespor ailesi olarak büyük bir üzüntü içinde olmakla birlikte konuyla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmıştır. Minik Yiğit´e ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşması için dualarınızı bekliyoruz" denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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