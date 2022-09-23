Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

Bir döneme damgasını vuran Ekmek Teknesi dizisi, 16 Kasım 2002 tarihinde yayın hayatına başladı. Hasan Kaçan, Esin Civangil, Kadir Çöpdemir, Cem Kılıç ve Savaş Dinçel gibi ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi, üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen hafızalardaki yerini koruyor. Türk dizi tarihinin unutulmazları arasında yer alan Ekmek Teknesi'nin oyuncularından bazıları hayatını kaybederken bazıları da gözlerden uzakta yaşam sürüyor. İşte, Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri...

23.09.2022 - 11:19 | Güncelleme: ABONE OL

  • Verdiği mesajlar ve mahalle kültürünün yansıtmasıyla kendi döneminin en çok izlenen yapımlarından biri olan Ekmek Tekenesi'nin ilk yayın tarihinin üzerinden tam 20 yıl geçti.

  • Orta sınıf kendi halinde bir mahallenin yaşamını, sevinçleri ve hüzünleri ile hayata tutunma çabalarını anlatan Ekmek Teknesi dizisinin oyuncuları arasında; Savaş Dinçel, Sermin Hürmeriç, Peker Açıkalın, Kadir Çöpdemir ve Hasan Kaçan gibi ünlü isimler yer aldı.

  • Dizinin oyuncularından Savaş Dinçel, aramızdan 2007 yılında ayrıldı. Diğer oyuncuların bir kısmı gözlerden uzak bir yaşam sürerken, bazıları da hala günümüzde de sinema ve televizyonlarda karşımıza çıkıyor.

  • İşte, Bir döneme damgasını vuran ve Türk dizi tarihinin unutulmazları arasında yer alan Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri...

  • SAVAŞ DİNÇEL (NUSRET BABA)

    Türk sineması ve tiyatrosunun usta ismi Savaş Dinçel, Fırıncı Nusret Baba karakteriyle izleyici karşısına çıkmış ve büyük beğeni toplamıştı. Mahalledekilerin saygı duyduğu ve karakterlerin 'Nusret Baba' diye hitap ettiği Savaş Dinçel, 2007 yılında aramızdan ayrıldı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.