Uyuşmazlık Mahkemesi'nde seçme kararları Resmi Gazete'de

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"Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına ve Başkanvekilliğine Seçme Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 4. maddesi uyarınca 16 Ocak'ta seçim yapıldı.

AA'nın haberine göre; Anayasa Mahkemesi Üyesi Rıdvan Güleç, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına seçildi. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekili ise Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar oldu.