Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Uyuşmazlık Mahkemesi'nde seçme kararları Resmi Gazete'de

        Uyuşmazlık Mahkemesi'nde seçme kararları Resmi Gazete'de

        Anayasa Mahkemesi Üyesi Rıdvan Güleç, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekiliğine ise Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar seçildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 00:42 Güncelleme: 17.01.2024 - 00:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uyuşmazlık Mahkemesi'nde seçme kararları Resmi Gazete'de
        ABONE OL
        ABONE OL

        "Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına ve Başkanvekilliğine Seçme Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 4. maddesi uyarınca 16 Ocak'ta seçim yapıldı.

        AA'nın haberine göre; Anayasa Mahkemesi Üyesi Rıdvan Güleç, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına seçildi. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekili ise Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Resmi Gazete
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İran'dan Pakistan'a füzeli saldırı
        İran'dan Pakistan'a füzeli saldırı
        Beşiktaş son 16'da
        Beşiktaş son 16'da
        "2-3 oyuncu almayı planlıyoruz"
        "2-3 oyuncu almayı planlıyoruz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Putin Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerden çekilmeyecek
        Putin Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerden çekilmeyecek
        Çok acı! 14 yaşındaki çocuğun kafası makineye sıkıştı
        Çok acı! 14 yaşındaki çocuğun kafası makineye sıkıştı
        Togglar'ın karlı yoldaki performansını test ettiler
        Togglar'ın karlı yoldaki performansını test ettiler
        Meclis'te Başkanlık tezkeresi kabul edildi
        Meclis'te Başkanlık tezkeresi kabul edildi
        9 kişinin öldüğü facia göz göre göre gelmiş!
        9 kişinin öldüğü facia göz göre göre gelmiş!
        Türkiye başarabilecek mi?
        Türkiye başarabilecek mi?
        Rıdvan Yılmaz sürprizi!
        Rıdvan Yılmaz sürprizi!
        Yeni AYM üyesi için Danıştay'da seçim yapıldı
        Yeni AYM üyesi için Danıştay'da seçim yapıldı
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        İthal ete 2024'te devam!
        İthal ete 2024'te devam!
        Süper Lig'de 20. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 20. haftanın panoraması
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        10 soruda ilk uzay yolculuğu
        10 soruda ilk uzay yolculuğu
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        Habertürk Anasayfa