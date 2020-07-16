Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun görevinden ayrıldı. Dursun'un kendi isteği ile istifa ettiği belirtildi.

30 TEMMUZ'DA SEÇİM YAPILACAK

Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre Anayasa gereğince Dursun'dan boşalan Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı'nın 23 Temmuz'da seçim gündemiyle toplanılacağı bildirildi.