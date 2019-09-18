Fazla kilolardan kurtulmak, pek çok insanın hayali. Zayıflayabilmek için sağlıklı bir diyetle beslenme ve egzersiz yapmanın en temel kurallardan olduğunu biliyoruz. Ancak sağlıklı bir diyet ve hareketli bir yaşam tarzı benimsenmesine rağmen hala kilo verilemiyorsa bunun arkasında uykusuzluk yatabilir. Uzmanlar, her gece 8 saat uyku uyumak gerektiğine dikkat çekiyor. İşte uykunun kilo verme üzerindeki etkisi...

GÜN İÇERİSİNDE ALINAN KALORİLERİN YAKILMASINI SAĞLIYOR

Uyuyarak zayıflamanın mümkün olduğunu söyleyen Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Uyku, hayatımızın üçte birini kaplıyor gibi görünse de hayatımızın tamamını etkileyen bir süreç. Gündüz yapamadığımız bir çok şeyi gece yapıyoruz. Bunların başında hormonlar geliyor. Özellikle leptin ve ghrelin gibi gündüz salgılanmayan ama gece düzenli bir uykuyla ortaya çıkan hormonlar, düzgün bir şekilde salgılandığı zaman hem gece kalori alınmasını, acıkmayı engelliyor hem de gün içerisinde aldığımız kalorinin yakılmasını sağlıyor" açıklamasında bulundu.

UYKU, EGZERSİZ VE DİYETLE BERABER KİLO VERMENİN ANA YAPI TAŞINI OLUŞTURUYOR

Düzensiz uyuyan ve uyuyamayan bir kişinin çok daha fazla kalori aldığına dikkat çeken Doç. Dr. Akkoyunlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gece uyumadınız veya nöbete kaldınız, hormonlar salgılanmadığı için acıkıyorsunuz. Gün içerisindeki hareketiniz uykusuzluktan dolayı azalacağından kalori harcamanız da azalıyor. Çok daha fazla kalori alıyorsunuz çok daha az harcıyorsunuz. Düzensiz bir uyku olduğu zaman şuna eminiz; kalori harcayamayacaksınız, kilo veremeyeceksiniz. Uyku, düzenli bir egzersiz ve diyetle beraber kilo vermenin ana yapı taşını oluşturuyor. Hastalar 'Diyet yaptım olmadı, spora yazıldım olmadı' diyor. Olmuyor çünkü bazal metabolizmanızı sağlayamıyorsunuz, hormonal dengenizi sağlayamıyorsunuz. Vücut kilo almaya meyil ettiği zaman bunu engelleyemiyorsunuz. Çok zorladığınız zaman 3-5 kilo veriyorsunuz, sonrasında direnç kırılıyor ve birdenbire daha fazlasını alıyorsunuz. 3 kilo veriyorsanız 5 kilo alıyorsunuz. Biz buna yo-yo etkisi diyoruz, bunu kırmak için düzenli bir uyku, kaliteli bir uyku aynı zamanda düzenli bir egzersiz ve iyi bir diyet programı öneriyoruz."

"ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN GÖZ ARDI EDİLEN KISMI IŞIK KİRLİLİĞİ"

Zayıflamak için kaliteli uyumak gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Akkoyunlu, kaliteli uykuyu, uykunun yapısının düzgün olması olarak açıkladı. Uykuyu başlatmanın, devam ettirmenin, uykunun derinliğini kazanmasının ve uyanmanın da zamanlı olması gerektiğine değinen Doç. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Bunları sağlamak için mesela karanlık bir ortam gerekiyor. Şehirlerimizde en büyük sıkıntılardan bir tanesi, çevre kirliliğinin belki de göz ardı edilen kısmı ışık kirliliğidir. Bütün şehirlerde bunu yaşıyoruz, odaların içerisinde ciddi bir şekilde ışık fazlalığı var. Bu, düzenli uykuyu engelliyor. Modern çağın en büyük problemlerinden bir tanesi de led ekranlar. Işık kirliliğinin diğer ayağını oluşturuyor. İnsan fizyolojisi belli bir saatten sonra daha fazla karanlığa ihtiyaç duyuyor. Uyumadan birkaç saat öncesine kadar yavaş yavaş karanlığın hakim olması lazım ki melatonin salgısı artsın. Maalesef bu, şu an için çok mümkün değil. Bilgisayarlar, odadaki televizyonlar hatta cep telefonları, uyku hijyenini bozan faktörlerin başında geliyor. Özellikle cep telefonları, led ekranlar güneş ışığını simüle ettiğinden vücudumuza 'Gün içerisindesin, uyuma' algısı veriyor. Uykuya geçtiğinizde cep telefonunu kenara bıraktığınızda melatonin salgısını 2 saat ertelemiş oluyorsunuz. Uyuyorsunuz ama boş bir uyku" diye konuştu.

YAŞ GRUBUNA GÖRE UYKU SAATLERİ

* Çocuklarda ve ergenlerde 12 saat uyku öneriliyor.

* Genç erişkin kişilerde minimum 7 saat, maksimum 9 saat. İdeali 7.5, 8 saat.

* 70-80'li yaşlarda 6.5 saat.