Uyku tüm canlıların dinlenme sürecine verilen addır ve bu süreç her canlının beden ve ruh sağlığı için hayati önem taşımaktadır. Bu dinlenme süresi her canlıda değiştiği gibi, ortak özelliği vücut aktivitelerinin daha az hareketle çalışmaya devam etme durumudur. Uyku esnasında iskelet, kas ve sinir sistemi, ertesi gün için hazırlanır. Bu süreçte insan çok farklı şekillerde uyur. Bu pozisyonlar, vücudun sadece sağlığı için değil, aynı zamanda kişinin karakteri içinde ipucu niteliğindedir. Bu konuda birçok kurum ve kuruluş uzun yıllardır araştırmalar yapmaktadır. Bu araştırmalara göre, uykuda alınan pozisyonların karaktere yansıması şu şekildedir;
Asker Yatışı Pozisyonu: Bu pozisyon, kolların iki yana açılıp, sırt üstü olarak yatılmasıdır. Bu pozisyonda uyuyan kişilerin ortak özellikleri, sessiz, sakin yapıdaki kişiler olmalarıdır. Çok fazla konuşmayan, yaşam kalitesinin iyi olmasını arzulayan bir kişiliğe sahiptirler. Ayrıca bu kişilerin kibirli olduğunu da yapılan araştırmalar göstermiştir. Bu pozisyonda uyumak sağlık için çok iyi değildir. Çünkü bu pozisyon horlamaya ve nefes problemlerine yol açar. Bu da uyku kalitesini düşürür ve sabahları yorgun kalkmaya neden olur.
Yaşlı duruşu pozisyonu: Bu uyuma pozisyonu iki kolun kıvrılarak, ellerin omuz hizasında yana alınması şeklindedir. Bu şekilde uyuyan kişilerin çok fazla şüpheci ve her durumu eleştiren kişiler olduğu görülmektedir. Bu kişilerde karar alma çok uzun sürse de verilen kararlardan geri dönmeyen bir yapıya sahiptirler. Bu pozisyon vücut için sağlıklı değildir. Uzun süre bu şekilde uyumak, sırt ve omuz ağrısına neden olmaktadır.
Kütük pozisyonu: Vücudun ve kolların düz olarak, yatakta yan yatma pozisyonudur. Bu şekilde uyuyan kişilerin, sakin ve uysal oldukları gözlenmiştir. Ancak bu pozisyonda, bel ve sırt ağrıları çok sık rastlanan bir sağlık sorunudur.
Deniz yıldızı pozisyonu: Bu pozisyonda vücut serbesttir, kollar ve bacalar iki yana açılır, yüz yukarı bakar. Bu şekilde uyuyan kişilerin, yardımsever, iyi bir dinleyici ve ilgi odağı olmayı sevmeyen bir yapıya sahiptirler. Böyle bir uykuda nefes problemleri yaşandığı için, dinlenmeyi engelleyen bir pozisyondur. Sabahları yorgun uyanmaya neden olur.
Serbest düşüş pozisyonu: Yüz üstü, bacaklar iki yana hafif açılarak, eller başın iki yanında ve başın sağ veya sola çevrilmiş şeklindeki bu pozisyon, asabi ve kırılgan kişiliğin göstergesidir. Bu kişiler genellikle eleştiri kabul etmezler. Bu pozisyon, mideye baskı yaptığından dolayı, sağlıklı bir yatış şekli değildir.
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