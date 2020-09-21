Uyumak; insanın en büyük ihtiyaçlarından birisidir. Uykusuzluk çekenler bu durumun kıymetini daha iyi anlarlar. Bazı insanlar yastığa başını koyar koymaz uyuyabilirler. Ancak bazıları da; belki saatlerce yatağın içerisinde dönerek uyuyamazlar. Uykuya dalamama sorunu genel olarak psikolojiktir. Çünkü yaşanan gün içerisinde tüm stres, olumsuz durumlar ya da bazı çözülmeyen sorunlar kafaya takılır ve düşünceler beyni meşgul ettiği için uyumak güçleşir.

Beyin; uyumamızı sağlayan yönetici organdır; o sinyal vermezse uykuya dalamayız. İşte bu yüzden beyni düşüncelerle doldurdukça sürekli çalışması gerektiği için tüm beden bu rehavete girecek sinyalleri alamaz.

Peki, Nasıl Uyku Gelir?

Öncelikle; yattığınız yatak ve odanız kesinlikle karanlık olmalı

Yatak odasında hava sirkülasyonu olmalı. Kış bile olsa hafif pencere açık olarak uyumalısınız ya da çok üşüyen biriyseniz yatmadan önce iyice havalandırın.

Yatmadan önce asla uyarıcı çay, kahve ve enerji veren gıda ya da içecek tüketmeyin.

Yatmadan önce ılık bir duş alın. Günün yorgunluğunu üzerinizden atın.

Papatya çayı veya melisa çayı içerek gevşemenizi sağlayın.

Sigara içiyorsanız; yatmadan bir saat önce kesinlikle içmeyin.

Ilık süt ya da iki kaşık yoğurt ya da bir bardak ayran gevşetecektir.

Yastığa yattığınızda "gene uyuyamayacağım" düşüncesiyle dolu olmayın.

Gözlerinizi kapatın ve sadece karanlığa odaklanın. Ellerinizi yana uzatın ve gevşeyin ve belleğinizi boşaltmak için bir noktaya sabitlenin. Bu bir sayı olabilir. 100 den geriye sayarak zihninizi boşaltabilirsiniz. Hatta sayıları karıştırınca geri dönerek zihin düzeltme yapıyor ve sadece ona konsantre oluyorsunuz. Bir kaç kere yüz saymanız halinde stres yapmayın sadece gevşeyin. Sonrasını hatırlayamayacaksınız. Çünkü; uykuya dalacaksınız.