14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uyku vücudun sistemsel olarak sağlıklı çalışabilmesi için gerekli olan bir ihtiyaçtır. Uyku bozuklukları birçok etkenden kaynaklanıyor olabilir. İşte uyku bozuklukları hakkında merak edilenler...
Uyku bozuklukları nelerdir?
Uyku; vücudun sistemsel olarak sağlıklı çalışabilmesi için gerekli olan bir ihtiyaçtır. Uyku sorunu yaşamak ve uyuyamamak; insanın, hem bedensel hem de ruhsal açıdan yorgun, bitkin, konsantrasyonda bozukluk ve halsizlik gibi birçok sıkıntı yaşamasına neden olmaktadır. Uyku bozuklukları belli nedenlerden ortaya çıkabilir eğer uzun süreli uyku bozukluğu var ise; mutlaka bir hekime müracaat etmek ve danışmak önemlidir.
Uyku bozuklukları birçok etkenden kaynaklanıyor olabilir.
Horlama; burun tıkanıklığı, genizde veya burunda et oluşması nedeni ile oluşan horlama; nefes almada sorun yaratarak uyku bozukluğu oluşturabilmektedir.
Uyku Apnesi: Uyku esnasında solunumun durması ve uyku bozukluğu oluşturan bir rahatsızlıktır. Oldukça tehlikeli bir uyku hastalığıdır. Solunumun durması ile kanda oksijen oranı azalarak karbondioksit yükselmesine neden olur. Bir çok soruna ve ölüme neden olan uyku apnesi de uyku bozukluğu oluşturan nedenlerdendir.
Huzursuz Bacak Sendromu: Sürekli ayakların ve bacakların sıkılarak atması durumudur. Bu durum uyku bozukluklarında oldukça etkili olan bir nedendir. Fazla kafein alımı, kanda değerlerinde B12 ve demir eksikliği bu durumu ortaya çıkaran etkenlerdendir.
Sirkadiyen Ritim Bozuklukları Oluşumu: Bu uyku bozukluğunda; gece uykuya dalmak güçleşir ve gündüz uyumada zorluk yaşanır. Bunun tam tersi olarak da ortaya çıkan bir uyku bozukluğu nedenidir. Bu durum genelde gece vardiyasında çalışan kişilerde ve geceleri çalışmak zorunda kalan kişilerde görülen bir uyku bozukluğu halidir.
Hamilelik: Hamilelik döneminde de vücudun bir takım değişikliklere uğraması, hormonların etkisi ve annelik içgüdüsü ile bebeğe uyurken zarar verebilme psikolojisi ile ortaya çıkabilen bir uyku bozukluğu halidir.
Narkolepsi: Gece yeterince uyunmasına rağmen gün içerisinde hemen her yerde uyuklama ve uyuma halidir. Sürekli uyku ihtiyacı hissedilen bir uyku bozukluğudur.
İlaçlar: Sürekli kullanılan bazı ilaçların yan etkileri de uyku bozukluğu oluşmasına neden olmaktadır.
Yaş: Yaş ilerledikçe uykusuzluk olması doğal bir süreçtir. Ancak süreklilik taşıması açısından önem taşımaktadır.
İnsomnia
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