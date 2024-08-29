İstanbul'da yeni taksi düzenlemesini Bakan Uraloğlu duyurdu! Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi nedir?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da yaşanan taksi sorununun çözüme kavuşması için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ni onaylayacaklarını duyurdu. Yapılan açıklama, "Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi nedir, ne zaman başlayacak?" sorularını beraberinde getirdi. İşte İstanbul'da yeni taksi düzenlemesi Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi hakkında tüm merak edilenler...
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Bakan Uraloğlu İstanbul'da yeni taksi düzenlemesini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Uraloğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız." ifadesini kullandı. İşte Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi nedir sorusunun yanıtı...
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UYGULAMA TABANLI TAKSİ TAŞIMACILIĞI SİSTEMİ NEDİR?
Dijital kayıt sistemi sayesinde güvenlik ve şeffaflık sağlanırken, vergi kayıplarının da önüne geçiliyor. Bu uygulamanın yaygınlaşmasıyla birlikte, İstanbul'da yıllık 1 milyar dolar civarında vergi getirisinin sağlanabileceği belirtildi.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da yaşanan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ni onaylayacaklarını bildirdi.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, sosyal medya hesabından İstanbul'daki taksi probleminin çözümüne ilişkin paylaşımda bulundu.
"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız." ifadesini kullanan Uraloğlu, şunları kaydetti:
"2 bin 500 araçla başlanacak yeni taksi sisteminin kurulmasına dair yarın yapılacak olan UKOME Toplantısı’nda gündemde yer alan teklife ilişkin olarak oy hakkı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak uygun görüş vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Taksi sorununun çözümü adına attığımız bu adımın İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyoruz."
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UYGULAMA TABANLI TAKSİ TAŞIMACILIĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İstanbul'da yaşanan taksi sorununa çözüm olarak sunulan yeni uygulamanın ne zaman hayata geçeceği henüz netlik kazanmadı.