06 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbulspor, TFF 1. Lig’in ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya’da devam ediyor. Yoğun bir kamp dönemi geçiren sarı-siyahlıların başarılı futbolcusu Uygar Mert Zeybek, İHA’ya özel açıklamalarda bulundu. Öncelikle sezonun ilk devresini değerlendiren Uygar, “İlk yarıda istediğimiz oyunu tabelaya yansıtamadık. Çok iyi maçlar çıkardığımızı düşünüyorum. Benim ciddi bir sakatlığım vardı o yüzden fazla şans bulamadım. İnşallah ikinci yarıda skoru alarak daha yukarılara çıkmayı düşünüyoruz” diye konuştu.
“SAKATLIĞIM GEÇTİ”
Uzun süredir sakatlığından dolayı görev alamadığını hatırlatan 24 yaşındaki oyuncu, “Yaklaşık 1 aydır takımla çalışmalara başladım. Sakatlığımda hiçbir sıkıntı yok, her şey yolunda. Çok ciddi ve süreci uzun bir sakatlıktı. O yüzden pek fazla forma şansı bulamadım. Fakat ikinci yarı en iyi şekilde takımıma faydalı olmak için sahada olacağım” ifadelerini kullandı.
“SAKATLIĞIM OLMASAYDI FARKLI ŞEYLER KONUŞUYOR OLURDUK”
Yaşadığı sakatlıkların kariyer planlamasını da etkilediğini sözlerine ekleyen Uygar, “Bu sakatlığım olmasaydı, ilk başta Fenerbaçe’deki sakatlığım olmasaydı şu an çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Ama maalesef yaptığımız sporun içinde bu tür hadiselerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu da futbolun cilvesi diyelim artık. Bize düşen tek görev hiçbir zaman çalışmayı, mücadeleyi bırakmamak. Her zaman saha içinde olmak için çalışmaktır. Ben de onu yapıyorum. Sakatlık olabilir, bana düşen tek görev çalışıp en iyi şekilde sahada olabilmek” şeklinde konuştu.
“FATİH TEKKE İLE GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ”
Uygar, son olarak Fatih Tekke’nin takımın yeni teknik direktörü olmasını değerlendirerek şunları söyledi:
“Fatih hocayla önceden de çalışmıştık, bir ayrılık oldu. Skoru alamama durumlarında ilk başta hocanın üzerinden giderler. Bu yüzden bu tür durumlarda kan değişikliği lazım derler. Fatih hocamız kariyerli ve deneyimli bir hoca. İnşallah ikinci yarı onunla beraber güzel işler yapacağız.”
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