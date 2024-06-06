Uydu görüntüleriyle, Refah saldırısı sonrası Filistinlilerin durumu

AFP

Birleşmiş Milletler'e göre Gazze'nin güneyindeki Refah ağırlıklı olarak bir milyondan fazla Filistinli bir kez daha yer değiştirmek zorunda kaldı.

İsrail ordusu, Gazze'de yedi ay süren saldırılarından sonra 6 Mayıs'ta Refah kentine yönelik kara saldırılarına başladı.

İsrail, Refah'ı almadan ve kalan son Hamas militanlarını etkisiz hale getirmeden zaferin mümkün olmadığında ısrar ediyor.

Şimdiyse, Birleşmiş Milletler bu kadar kısa süre içinde, bu kadar çok insanın yerlerinden edilmesinin ve yardım dağıtımındaki azalmanın, ölümcül sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

İsrail ordusu daha sonra Refah sınır kapısının kontrolünü ele geçirdi ve Refah'ın doğusundaki Hamas militanları ve altyapısına karşı "hassas terörle mücadele operasyonu" diye tanımladığı saldırıya başladı.

İsrail ordusu, Refah'ın doğusunda yaşayanlara tahliye çağrısı yaparken, kentin orta ve batı kesimlerinde yaşayanlara böyle bir talimat gitmedi.

Büyük bir mülteci kampının bulunduğu Tel el Sultan'a ait benzer görüntüler de büyük bir alanda çadır kalmadığını gösteriyor.

Saldırı, dünya liderleri ve insani yardım kuruluşları tarafından kınandı, ancak İsrail ordusu Hamas komutanlarının hedef alındığını öne sürdü ve saldırının hangi koşullarda yapıldığının araştırılacağını söyledi.

28 Mayıs'ta sosyal medyada paylaşılan bir videoda El Avda kavşağındaki İsrail ordusuna ait bir zırhlı araç ve askerler görülüyordu.

Kötüleşen insani koşullar

BM ve diğer yardım kuruluşları Refah'a saldırının feci sonuçlara yol açacağı uyarısında bulunmuştu.

Touma BBC'ye yaptığı açıklamada "Her gün insanlar ölüyor. Haberlere göre büyük çoğunluğu da kadınlar ve çocuklar. Çoğu tıbbi bakım olmadığından gereksiz yer ölüyor. Çocuklar yetersiz beslenme ve susuzluktan ölüyor" dedi.

BM yetkilisi "Şu anda daha düzenli bir yardım akışı gerekiyor. Özellikle de çok ihtiyaç duyulan, yaşam kurtaran yardım malzemeleri, çünkü Gazze'deki iki milyon kişinin hayatı buna bağlı" diye de ekledi.