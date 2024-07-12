Uydu cihazı takılan Altın ve Gümüş denize bırakıldı
Antalya'da, Miner Turtle (Madenci Kaplumbağa) adlı, Deniz Kaplumbağalarını Araştırma, İzleme ve Koruma Projesi kapsamında, Altın ve Gümüş isimli iki caretta caretta denize salındı
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Manavgat Kızılot Yuvalama Kumsalı'nda iki caretta carettaya uydu izleme cihazı takıldı.
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Altın ve Gümüş adı verilen caretta carettalar, ardından Ulualan Halk Plajı'ndan denizle buluşturuldu.
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Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibinde yer alan Alkım Ün, Taner Şahakalkan ve Begüm Macan, uydu cihazı takılan caretta carettaların mavi sularla buluştuğu anları görüntüledi.
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GÖÇ YOLLARI HARİTA ÜZERİNDEN İZLENİLECEK
Geliştirilen mobil uygulama ve web tabanlı platform aracılığıyla deniz kaplumbağalarının heyecanlı yolculuğu bu cihaz sayesinde kayıt altına alınarak göç yolları harita üzerinden izlenilecek. Bu sayede deniz kaplumbağalarının göç yolları haritasının çıkarılmasına da katkı sağlanması amaçlanıyor.
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EKAD Yönetim Kurulu Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Ali Fuat Canbolat, deniz kaplumbağalarının ekosistemin önemli bir parçası olduğunu söyledi.
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Deniz kaplumbağalarını korumanın dünya için önemine dikkati çeken Canbolat, "Bu cihazla caretta carettaların göç yollarını, beslenme alanlarını ve kışlama alanlarını öğrenmiş olacağız. Bu bilgiler deniz kaplumbağalarının korunması için çok büyük katkı sağlayacak" dedi.
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Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan deniz kaplumbağalarının evriminin 120 milyon yıla dayandığını dile getirdi.
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Türün Akdeniz'de neslinin tehlike altında olduğunu anlatan Ceylan, "Akdeniz'in en büyük yuvalama alanları Belek ve Kızılot bölgeleri. Uydu izleme cihazıyla bu tür hakkında daha fazla bilgi edinilecek. Yuvalama ve beslenme yerleri tespit edilecek. Bu türün yaşamasına daha fazla katkı sağlanacak" değerlendirmesinde bulundu.
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NESLİ TEHLİKE ALTINDAKİ DENİZ KAPLUMBAĞALARI KORUNUYOR
Akdeniz sahillerinde görülen ve düzenli olarak yuvalama yapan caretta caretta (iribaşlı deniz kaplumbağası) ve chelonia mydas (yeşil deniz kaplumbağası), Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde "tehlike altındaki türler" kategorisinde yer alıyor.
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Türlerin neslinin devamlılığı ve üreme, beslenme ve kışlama alanlarının korunması açısından kritik öneme sahip deniz kaplumbağaları, insan faaliyetinin yoğun olduğu Akdeniz sahillerinde yaşamsal tehlikeyle karşı karşıya kalıyor.
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EKAD, Belek bölgesinde 1998 yılından bu yana, Kızılot'ta da 4 yıldır caretta carettaların nesillerinin devamı için çalışmalar yürütüyor.