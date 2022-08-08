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Uyanış: Büyük Selçuklu yeni sezon ne zaman? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi de yaz aylarının gelmesiyle sezon finali yapan diziler arasında yer aldı. 34. bölümüyle ekranlara ara veren dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte diziyle ilgili detaylar...

08.08.2022 - 10:09 | Güncelleme: ABONE OL

  • Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Pazartesi akşamları ekranların vazgeçilmezi olarak dizi severler ile buluşuyor. Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizi, tarihi konusu ile öne çıkıyor. TRT 1'in Uyanış: Büyük Selçuklu'nun sezon finali yapması ile birlikte yeni bölümlerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle ilgili detaylar...

  • UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Sabbah ve Mitras, Baturalp ve Başulu ile birlikte Sencer ve Tapar'ı da tuzağa düşürmüştür. Selçuklulara altın darbeyi sonunda vurabileceklerini düşünen Sabbah ve Mitras, karşılarında birden Melikşah'ı bulmuştur. İki taraf arasında yaşanacak mücadele sonucunda taraflar önemli bir yara alacaktır.

  • Takipleri sonucunda Terken'in Karahanlı askerlerini çağırttığını öğrenen ve Terken ile Tacülmülk'ü hiç beklemedikleri anda yakalayan Zübeyde Hatun, bu durumu Melikşah'a iletecektir. Kuvel Kalesi fethinin ardından son bir görev için Nizamülmülk'le yola koyulmayı planlayan Melikşah'ın geçmişe, atalarına dair duyacakları yepyeni bir sayfa açacaktır.

  • UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Uyanış Büyük Selçuklu'nun 35. yeni sezon ilk bölümünün ne zaman ekranlara geleceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin yeni sezonunda önemli değişikliklere gidilecek.

    Uyanış Büyük Selçuklu dizisi de yaz aylarının gelmesiyle sezon finali ile dizi hakkında yeni dönem için radikal kararlar alındı. Sezon finalinin ardından yeni yayın döneminde, dizide büyük değişiklikler yapılacak. Dizinin senaryosu ve mevcut oyuncuları değişecek. Yeni yayın döneminde Sultan Melikşah dönemi işlenmeyecek.

  • UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?

    Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın vefatının ardından Melikşah tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiğini öğrenir. Bu bebek devletin işleyişi bakımından sorun teşkil etmektedir. Durumun gidişatına ilişkin karar vermekte zorlanan Melikşah en sonunda bebeği bir daha görmemek üzere Nizamülmülk'e verir.

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