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        Haberler Magazin Üvey Baba dizisinin 'Semiha'sı Seda Çetin ile röportaj: Artık İBB'de çalışıyor - Aytekin Teker'e konuştu

        'Üvey Baba'nın 'Semiha'sı artık İBB'de çalışıyor

        Türk televizyonlarının unutulmayan dizilerinden 'Üvey Baba'da 'Semiha Güneşli' karakterine hayat veren Seda Çetin, değişen hayatını anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2024 - 00:14 Güncelleme: 13.05.2024 - 13:58
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        • 1

          AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com

          Kemalettin Tuğcu'nun romanından uyarlanan ve Şemsi İnkaya, Betül Aşçıoğlu, Işıl Yücesoy, Kazım Kartal, Burçin Abdullah ile Seda Çetin'in rol aldığı 'Üvey Baba' dönemin çok izlenen dizilerindendi. 1998-2004 yıları arasında 204 bölüm yayınlanan dizi 'televizyonda dram' denilince akla gelen ilk örneklerden.

        • 2

          Dizi, üvey bir babanın (Halil Güneşli) evlatlık kızının büyük mirasına konmaya çalışmasını ve küçük kızın (Lamia Onur) yaşadığı dramı konu edinmişti.

        • 3

          'Üvey Baba'da 'Semiha Güneşli'yi canlandıran Seda Çetin ile konuştuk. Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Güneşli, oyunculuk kariyerini ve şimdilerde neler yaptığını anlattı.

        • 4

          Seda Çetin, oyunculuk hikâyesinin nasıl başladığını şöyle anlattı: Annem tekstil sektöründe çalışıyordu. Zaman zaman çocuk modellik yapıyordum. 12 yaşındayken Taksim'deki Ali Zebil Ajans, sinema filmi için benimle görüşmek istedi. Yapımcılığını Ömer Kavur'un, yönetmenliği Canan Gerede'nin üstlendiği İzlanda, Türkiye, Fransa ve Hollanda ortak yapımı 'Parçalanma' filmi için iki çocuk oyuncu aradıklarını söylediler.

        • 5

          "300 KİŞİ İÇERİSİNDEN SEÇİLDİM"

          Seçmelerde yaklaşık 300 kişi vardı. Gerçek bir hikâyenin anlatıldığı filmde, bir babanın iki kız kardeşi kaçırıp kuran kursuna yazdırılması konu ediniyordu. Seçmelerde, 'Kuran okuyabiliyor musun, ezbere dua biliyor musun?' soruları soruldu. Ben de 'evet' dedim ve ezbere dua okuyunca beni seçtiler. Ardından Taksim'deki Hüseyin Ağa Camii'nde bir ay boyunca tecvid dersi aldım. Yasin Suresi'ni ezbere okumam gerekiyordu. Filmden sonra 'Üvey Baba' dizisine dâhil oldum.

        • 6

          "ŞEMSİ İNKAYA HOCAMDI"

          13 yaşında 'Üvey Baba'da rol almaya başlayan Seda Çetin, Şemsi İnkaya ve Işıl Yücesoy gibi isimlerle aynı seti paylaşmanın kendisi için çok değerli olduğunu belirtti. Çetin; "Şemşi Ağabey, hocam gibiydi. Ondan çok şey öğrendim. 200'ü aşkın bölümde birlikte çalıştık" dedi.

        • 7

          Oyuncu; "Çekimler Balat'ta gerçekleştiriliyordu. Zorlu bir set ortamı vardı, şimdiki gibi set şartları, yani bir karavanımız yoktu ama yaptığımız işten memnunduk. O dönemde çok dizi de yoktu. 'Yılan Hikâyesi' ile reyting yarışındaydık. Balat'taki gerçek hayatı yansıtmaya çalıştık. Dizide herkes kendinden bir şeyler buldu. Bu yüzden de çok izleniyordu" diye konuştu.

        • 8

          Çocuk yaşlardan itibaren tiyatroya ilgi duyduğunu söyleyen Seda Çetin, Galatasaray Lisesi'ni kazandığını ancak oyunculuk tutkusu nedeniyle Pera Güzel Sanatlar Lisesi'ne kayıt yaptırdığını ifade etti.

        • 9

          Seda Çetin; Birce Akalay, Melisa Sözen ve Aslı Enver ile sınıf arkadaşı olduğunu da söyledi.

        • 10

          "MİLYONLARCA TAKİPÇİM OLABİLİRDİ"

          Çocuk yaşta gelen şöhretin kendisini etkilemediğini açıklayan Seda Çetin; "Ailemin maddi durumu pek iyi değildi. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki masraflarımı 'Üvey Baba'dan kazandığım parayla karşıladım. Çocuk yaşta yaşadığım zorluklar beni olgunlaştırmıştı. Sanıyorum o yüzden de şöhret beni çok değiştirmedi. Şimdiki dönem olsa bir şey diyemem. İnternet ve sosyal medya bizi daha farklı yönlere itebilirdi. O dönemler, sosyal medya olsaydı milyonlarca takipçim olabilirdi" ifadelerini kullandı.

        • 11

          Seda Çetin, dizide 'Lamia' karakterine hayat veren ve oyunculuk kariyerini sürdüren Burçin Abdullah ile görüştüğünü de söyledi.

        • 12

          'Üvey Baba'dan sonra tiyatro oyunlarında rol alan Seda Çetin, dizi sektöründe süreklilik olmadığı için kariyerini başka yönde ilerletmiş.

        • 13

          İBB'DE ÇALIŞIYOR

          İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü'nden mezun olan 39 yaşındaki oyuncu; "Sanatla ilgili, sabit ve düzenli bir işimin olmasını istedim. 2009'dan beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı'nda çalışıyorum. İBB'ye bağlı etkinlikleri programlıyoruz" dedi.

        • 14

          Seda Çetin, 2014'te İBB'de müfettişlik yapan Fatih Korkmaz ile evlenmiş.

        • 15

          10 yıl önce kızı Mina Şiir'i dünyaya getiren Seda Çetin; "Çocuk da sabit bir işe daha çok çekiyor. Hafta sonunuz var, çocuğunuzla zaman geçirebiliyorsunuz. Birkaç kez televizyona dönmeyi düşündüm ama mevcut işimi bırakmak istedim" ifadelerini kullandı.

        • 16

          EKRANLARA DÖNMEK İSTİYOR

          Oyunculuğu bırakmadığını sözlerine ekleyen Seda Çetin; "Sabit iş iyi ama bizim gibi insanları aşağı doğru çekebiliyor. İçimdeki oyunculuk hevesi hiçbir zaman geçmiyor. Oyunculuğa dönmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

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