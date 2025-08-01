Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U İstanbul'a geliyor

        ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U İstanbul'a geliyor

        Sónar Istanbul 2025'teki unutulmaz performansıyla hatırlanan, Japon elektronik müzik sahnesinin yükselen ismi ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U,  28 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde olacak!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 12:50 Güncelleme: 01.08.2025 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U İstanbul'a geliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Japon elektronik müzik sahnesinin yükselen ismi ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, %100 Müzik katkılarıyla 28 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde dinleyicilerle buluşuyor. Osaka’da inşaat işçiliği yaparken DJ’lik yeteneğini geliştiren Yukimatsu, 2014’te DJ Nobu’nun Future Terror partisinde sahne alarak kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı. 2016’da beyin tümörü teşhisiyle geçirdiği ameliyat sonrasında hayatını tamamen müziğe adayan sanatçı, 2020’de Tokyo’ya taşındı. Farklı türleri olağanüstü bir akışla birleştirdiği setleriyle dikkat çeken sanatçı, Avrupa’nın en prestijli avangart festivallerinde ve Berghain gibi ikonik kulüplerde sahne alıyor. En son Sónar Istanbul 2025’teki enerjik performansı ve coşkulu kalabalığıyla hafızalara kazınan Yukimatsu’nun bu eşsiz performansı 28 Ekim akşamı Zorlu PSM’de müzikseverlerle yeniden buluşuyor.

        2022’de Hör Berlin setiyle on ayda iki milyon izlenme elde eden, 2025’teki Boiler Room performansında ise on günde iki milyon izlenmeyi aşan Yukimatsu, elektronik müzikte ustalıkla yarattığı türler arası geçişlerle dinleyicilerine benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Midnight Shift etiketiyle yayımlanan Midnight is Comin’ adlı mix albümünden parçalar da geceye eşlik edecek. ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U konserinin biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zorlu PSM
        #¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U
        #konser
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katili balkondan geldi! Cinayetin ayak sesleri sosyal medyada!
        Katili balkondan geldi! Cinayetin ayak sesleri sosyal medyada!
        Tarihe çimento bulaştı mı? 
        Tarihe çimento bulaştı mı? 
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        "Bir hayali gerçeğe dönüştürdük!"
        "Bir hayali gerçeğe dönüştürdük!"
        “12 gün savaşı” Türkiye’ye ne anlatıyor? Türkiye hangi adımları atmalı?
        “12 gün savaşı” Türkiye’ye ne anlatıyor? Türkiye hangi adımları atmalı?
        "Tam bir fiyasko"
        "Tam bir fiyasko"
        TÜİK'ten 'suça sürüklenen çocuk' araştırması!
        TÜİK'ten 'suça sürüklenen çocuk' araştırması!
        Adını hatıra ormanı ile yaşatacak
        Adını hatıra ormanı ile yaşatacak
        Yunan yoğurdu
        Yunan yoğurdu
        Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü!
        Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hurdadan Van Gölü canavarı!
        Hurdadan Van Gölü canavarı!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Türkiye'nin ilk kadın jandarma il komutanı, generalliğe terfi etti
        Türkiye'nin ilk kadın jandarma il komutanı, generalliğe terfi etti
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        Dembélé de geldi
        Dembélé de geldi
        Kamu işçilerine son teklif
        Kamu işçilerine son teklif
        Yargıdan motokurye kararı
        Yargıdan motokurye kararı
        4 günlük çalışma sistemi işçiye de işverene de katkı sağlıyor
        4 günlük çalışma sistemi işçiye de işverene de katkı sağlıyor
        Güneş kremleri için 'hormon bozucu etki' uyarısı!
        Güneş kremleri için 'hormon bozucu etki' uyarısı!
        Habertürk Anasayfa