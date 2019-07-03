Utrecht'teki tramvay saldırısının zanlısı Gökmen Tanış ilk kez mahkemeye çıktı, ifade vermeyi reddetti

03 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hollanda'nın Utrecht kentinde 18 Mart'ta düzenlenen tramvay saldırısının zanlısı Gökmen Tanış, 90 günlük ek gözaltı süresinin ardından bugün ilk kez mahkemeye çıktı. İfade vermeyi reddeden Tanış, "Kimsenin inancımızla dalga geçmesine izin vermem" dedi.
4 kişinin öldüğü, 2 kişinin de ağır yaralandığı saldırının zanlısı 38 yaşındaki Tanış, ilk duruşmaya katılmayı reddetmişti.
Mahkemeye zorla getirilmesi kararlaştırılılan Tanış, sabah saatlerinde elleri kelepçeli olarak Utrecht Mahkemesi'ne getirildi.
Yozgat Boğazlıyan nüfusuna kayıtlı zanlı, mahkeme başkanının, neden avukat istemediğine ilişkin sorusuna, "Ben bir demokrat değilim ve mahkemenizi tanımıyorum. Bunu birkaç kez açıkladım ama siz sormaya devam ediyorsunuz" karşılığını verdi.
Hakimin, "zanlı" diye söz etmesi üzerine Tanış, "Zan yok. Ben kabul ettim, ikrar ettim" dedi.
Gökmen Tanış, susma hakkını kullanmak istediğini söyledi. Mahkeme başkanı, yıllardır Hollanda'da yaşayan birinin neden demokrasiye inanmadığını merak ettiğini belirterek, Tanış'a, "Silahının kabzasından ne yazıyor, söylemek ister misin?" diye sordu.
Tanış, duruşma salonunda kelepçeli olarak oturtuldu.
Mahkeme başkanı, Gökmen Tanış'ın inceleme hakimine verdiği ilk ifadeden bölümler okudu.
Buna göre zanlı, gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili olarak, "Kimsenin inancımızla alay etmesine izin vermem. Sizin pırlantadan, bizimse kumdan yapılmadığımızı göstermek istedim" dedi.
"Muhammed Peygamber karikatürleri yarışması, Hollanda askerlerinin Afganistan, Libya ve Çeçenistan'da katıldığı uluslararası görevlerde Müslümanları öldürmesi" gibi nedenlerden dolayı Hollanda'yı eleştiren Tanış, "Gerçekten bunlara karşı hiçbir şey yapmayacağımızı mı düşündünüz?" diye konuştu.
Demokrasinin dünyada 200-250 yıldır varolduğunu savunan Tanış, "Gerçekten şeriattan vazgeçeceğimizi mi düşünüyorsunuz?" diye sordu.
Gökmen Tanış, mahkeme başkanın, "Sen kimsin ki masum insanları öldürüyorsun?" sorusuna ise, "Siz kimsiniz ki Müslümanları öldürüyorsunuz?" yanıtını verdi.
Zanlı, duruşmada Batı dünyasına yönelik sert ifadeler kullandı.
Tanış, "Müslümanları suda ölümüne daha iyi boğmak için sınırları kapalı tutuyorsunuz" dedi.
Salondan çıkarken mahkeme hakimine hakaret eden Tanış'a, kurban yakınlarından bazıları "Sen korkak bir domuzsun" diye tepki gösterdi.
Dava, 23 Eylül'e ertelendi.
Savcıya göre, Gökmen Tanış sadece tramvayda değil sokakta da, insanlara ateş etti. Çalıntı arabayla kaçarken, bir benzin istasyonundaki insanlara da ateş açtı.
Savcı, "Tramvayın kamera görüntüleri o kadar etkileyici ki burada göstermek istemedik" diye konuştu.
Gökmen Tanış, yaz aylarında psikolojik testlerden geçirilecek.
Polis ve radikalleşme alanındaki uzmanlardan oluşan 50 kişilik ekip, hırsızlık, soygun, gasp, adam yaralama ve tecavüzden hüküm giyen Tanış'ın nasıl radikalleştiğini araştırıyor.
Tanış; "terör amaçlı cinayet", "yaralama" ve "saldırı" ile suçlanıyor.
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