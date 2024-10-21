UTİKAD Başkanı Engin: Hedefimiz Türkiye’yi lojistikte küresel bir merkez haline getirmek

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Türkiye’nin lojistik sektörünün çatı kuruluşu ve referans noktası Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği’nin (UTİKAD) düzenleyeceği en büyük lojistik buluşması Türkiye Logistics Summit için geri sayım başladı. 23 Ekim’de Turkish Cargo ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek zirve öncesi basın mensuplarıyla buluşan UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Engin, Türkiye taşımacılık sektörünün 100 milyar dolar pazar büyüklüğüyle küresel lojistik pazar büyüklüğüyle dünyada 11’inci sırada yer aldığını belirtti.

Türkiye’yi lojistikte merkez haline getirebilmek hedefiyle düzenlenen Türkiye’nin en büyük lojistik buluşmasının stratejik iş birlikleri için önemli bir buluşma noktası olacağına dikkat çeken Bilgehan Bilgehan Engin, "Türkiye Logistics Summit, sektörün geleceğini şekillendirecek; yenilikçi çözümler, stratejik iş birlikleri ve sektörel gelişmelerin merkezi olacak. Etkinliğin sadece ülkemiz genelinde değil, bölgesel hatta küresel bir etki alanı oluşturmasını hedefliyoruz. Lojistik ve taşımacılık sektörümüz 100 milyar dolar pazar payı ile küresel lojistik pazarında 11'inci sırada yer alıyor. Toplam hizmet ihracatımız içinde ise yaklaşık yüzde 40 paya; yani 40 milyar dolarlık ihracata sahip olup, hizmet ihracatımızdan aldığı pay, her geçen yıl artıyor" diye konuştu. Türkiye’nin transit hub olma yolundaki adımlarını desteklediklerini belirten Başkan Engin, zirvenin bu yolda çok önemli bir katma değer sağlayacağını da belirtti.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIZ" Vize ve yeşil lojistiğin sektörün en önemli sorunları arasında yer aldığın ifade eden Bilgehan Engin sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Vize sorunu kronik bir hal aldı. Sadece tır şoförleri perspektifinden bakıyoruz ancak beyaz yaka, iş insanları ve mühendislerin bile randevu almakta zorlandığı bir süreç yaşanıyor. Uluslararası anlaşmalar Türkiye’nin lehine. Vize konusunun çözümünde hukuki alt yapımız var. Türkiye’nin elinde çok ciddi hukuki kozlar var. Bunların kullanılması ve doğru şekilde masaya gelmesi gerektiğini savunuyoruz. Biz lojistik sektörü olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.’’

Turkish Cargo’nun destekleriyle düzenlenen Türkiye Logistics Summit, küresel lojistik dünyasının önde gelen isimlerini, uzmanlarını ve sektör temsilcilerini buluşturacak, bilgi paylaşımı ve iş birliği fırsatları sunacak. Zirve kapsamında düzenlenecek “Tedarik Zincirinde İnovatif Yaklaşımlar”, “Yapay Zeka ve Dijitalleşme”, “Sürdürülebilir Lojistik” ve ‘’Lojistiğin Geleceği, Geleceğin Lojistiği’’ konulu panellerle Türkiye Logistics Summit, lojistik hizmet üreten şirketleri, tedarik zinciri yönetimi profesyonellerini, e-ticaret ve teknoloji firmalarını, akademisyenleri ve kamu idaresi yöneticilerini bir araya getirecek. Panellerin yanı sıra küresel lojistik sektörünün önemli temsilcilerinin konuşmacı olarak yer alacağı zirve Türkiye lojistik sektörünün kalbi olacak.