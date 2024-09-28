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        Haberler Gündem Güncel Usulsüz sağlık raporu düzenleyen 3 kişi tutuklandı | Son dakika haberleri

        Usulsüz sağlık raporu düzenleyen 3 kişi tutuklandı

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde usulsüz sağlık raporu düzenleyen aralarında bir doktor, bir sağlık çalışanı ve bir de henşire bulunan 3 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 00:36 Güncelleme: 28.09.2024 - 00:36
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        Usulsüz sağlık raporu nedeniyle tutuklandılar
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        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 129 kişiye usulsüz sağlık raporu aldırdığı tespit edilen; aralarında doktor, hemşire ve sağlık çalışanları ile 1 eczane çalışanı ve muhtarın bulunduğu gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

        Doktor N.T., hemşire İ.Ç. ve sağlık çalışanı E.G. mahkemece tutuklanırken 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KUYU OPERASYONU

        ​İçişleri Bakanlığı’nın ‘Kuyu Operasyonu’ olarak isimlendirilen operasyon kapsamında Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği'nce gerçekleştirilen operasyonda, aralarında doktor, eczane çalışanı, hemşire ve Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan personel ile eczanede çalışan muhtarın bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri tamamlanan Doktor N.T., eczane çalışanı muhtar Ö.K., hemşire İ.Ç. ile sağlık çalışanları M.Y., E.G., N.Ç., ve O.S. yapılan sağlık kontrolü ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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        HASTANEDE USULSÜZLÜK İDDİASI

        Polisin teknik ve fiziki takibi ile geniş kapsamlı araştırmaları sonucunda İstanbul, Düzce ve Zonguldak’ta 129 kişinin Ereğli Devlet Hastanesi’nde usulsüz şekilde sağlık raporu aldığını, sahte belge elde ettiği; şüphelilerin haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Bu kapsamda mahkemeye sevk edilen şüphelilerden. Doktor N.T., hemşire İ.Ç. ve sağlık çalışanı E.G. tutuklanırken 4 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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