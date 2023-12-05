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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri'nde kategoriler belli oldu

        Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri'nde kategoriler belli oldu

        Üstün Akmen'in anısına düzenlenen 'Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri'nde kategoriler belli oldu. Ödüller, 28 kategoride verilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 14:35 Güncelleme: 05.12.2023 - 14:35
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        Ödül kategorileri belli oldu
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        2016 - 2017 Tiyatro Sezonunda başlatılan merhum tiyatro eleştirmeni, gazeteci ve yazar Üstün Akmen’in anısına düzenlenen 'Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri', bu yıl yine Şaylan Akbaşoğlu Akmen başkanlığında oluşan Seçici Kurul Üyeleri, 2023 - 2024 sezonundaki oyunları izleyerek değerlendirecek.

        Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri Seçici Kurul Üyeleri;

        • Anta Toros

        • Ayşen İnci

        • Cengiz Özek

        • Derya Özgören

        • Gülçin Üstüntaş

        • Güler Berkin

        • Kıvanç Terzioğlu

        • Levent Kurumlu

        • Neriman Uysal

        • Onur Duru

        • Pınar Çekirge

        •Suna Keskin

        • Şaylan Akbaşoğlu Akmen

        • Şenay Tanrıvermiş

        • Tamer Levent

        Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri Kategorileri;

        • Yılın Prodüksiyonu

        • Yılın Oyunu

        • Yılın Yönetmeni

        • Yılın Yerli Oyun Yazarı

        • Yılın Dramaturgu

        • Yılın Kadın Oyuncusu

        • Yılın Erkek Oyuncusu

        • Yılın Kadın Komedi Oyuncusu

        • Yılın Erkek Komedi Oyuncusu

        • Yılın Yardımcı Rolde Kadın Oyuncusu

        • Yılın Yardımcı Rolde Erkek Oyuncusu

        • Yılın Umut Veren Kadın Oyuncusu

        • Yılın Umut Veren Erkek Oyuncusu

        • Yılın Sahne Tasarımı

        • Yılın Giysi Tasarımı

        • Yılın Işık Tasarımı

        • Yılın Sahne Müziği

        • Yılın Koreografisi,

        • Yılın Ekip Oyunu

        • Yılın Kültür ve Sanata Katkı Ödülü

        • Yılın Müzikali

        • Yılın En İyi Tiyatro Afişi

        • 2024 Seçici Kurul Özel Ödülü

        • 2024 Üstün Akmen Teşvik Ödülü

        • 2024 Üstün Akmen Tiyatro Kurum Ödülü

        • 2024 Üstün Akmen Vefa Ödülü

        • 2024 Üstün Akmen Onur Ödülü

        • 2024 Tiyatro Oyun Yazarı Emek Ödülü

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        #Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri
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