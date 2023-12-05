Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri'nde kategoriler belli oldu
Üstün Akmen'in anısına düzenlenen 'Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri'nde kategoriler belli oldu. Ödüller, 28 kategoride verilecek
2016 - 2017 Tiyatro Sezonunda başlatılan merhum tiyatro eleştirmeni, gazeteci ve yazar Üstün Akmen’in anısına düzenlenen 'Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri', bu yıl yine Şaylan Akbaşoğlu Akmen başkanlığında oluşan Seçici Kurul Üyeleri, 2023 - 2024 sezonundaki oyunları izleyerek değerlendirecek.
Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri Seçici Kurul Üyeleri;
• Anta Toros
• Ayşen İnci
• Cengiz Özek
• Derya Özgören
• Gülçin Üstüntaş
• Güler Berkin
• Kıvanç Terzioğlu
• Levent Kurumlu
• Neriman Uysal
• Onur Duru
• Pınar Çekirge
•Suna Keskin
• Şaylan Akbaşoğlu Akmen
• Şenay Tanrıvermiş
• Tamer Levent
Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri Kategorileri;
• Yılın Prodüksiyonu
• Yılın Oyunu
• Yılın Yönetmeni
• Yılın Yerli Oyun Yazarı
• Yılın Dramaturgu
• Yılın Kadın Oyuncusu
• Yılın Erkek Oyuncusu
• Yılın Kadın Komedi Oyuncusu
• Yılın Erkek Komedi Oyuncusu
• Yılın Yardımcı Rolde Kadın Oyuncusu
• Yılın Yardımcı Rolde Erkek Oyuncusu
• Yılın Umut Veren Kadın Oyuncusu
• Yılın Umut Veren Erkek Oyuncusu
• Yılın Sahne Tasarımı
• Yılın Giysi Tasarımı
• Yılın Işık Tasarımı
• Yılın Sahne Müziği
• Yılın Koreografisi,
• Yılın Ekip Oyunu
• Yılın Kültür ve Sanata Katkı Ödülü
• Yılın Müzikali
• Yılın En İyi Tiyatro Afişi
• 2024 Seçici Kurul Özel Ödülü
• 2024 Üstün Akmen Teşvik Ödülü
• 2024 Üstün Akmen Tiyatro Kurum Ödülü
• 2024 Üstün Akmen Vefa Ödülü
• 2024 Üstün Akmen Onur Ödülü
• 2024 Tiyatro Oyun Yazarı Emek Ödülü