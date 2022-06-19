Çiftin nikahını Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin kıydı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özcan, kendisini son derece huzurlu ve mutlu hissettiğini belirterek, “Uzunca bir zamandır arkadaşız Deniz’le. 10 yıllık ilişkimizin ilk 5 yılı arkadaşlık, son 5 yılı ise sevgili olarak geçirdik. Çok bekledik bugünü. Artık ‘tamam’ dediğimizde de evlenmeye karar verdik. Çok da iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Son derece mutluyum. Eşimle birlikte Ayvalık’ta yaşamayı sürdüreceğiz” dedi.