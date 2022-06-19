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Usta oyuncu Serhat Özcan Ayvalık'ta Deniz İpek ile evlendi - Günün Magazin Haberleri

Usta oyuncu Serhat Özcan evlendi

Serhat Özcan, 5 yıldır birlikte olduğu avukat Deniz İpek ile dünya evine girdi. Çift, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde hayatlarını birleştirdi

19.06.2022 - 09:57 | Güncelleme: ABONE OL
İHA

  • "Bir Demet Tiyatro"da canlandırdığı 'Tirbuşon' karakteriyle tanınan tiyatro ve dizi oyuncusu Serhat Özcan, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 10 yıl önce tanıştığı Deniz İpek ile nikah masasına oturdu.

  • Çiftin nikahını Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin kıydı.

    Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özcan, kendisini son derece huzurlu ve mutlu hissettiğini belirterek, “Uzunca bir zamandır arkadaşız Deniz’le. 10 yıllık ilişkimizin ilk 5 yılı arkadaşlık, son 5 yılı ise sevgili olarak geçirdik. Çok bekledik bugünü. Artık ‘tamam’ dediğimizde de evlenmeye karar verdik. Çok da iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Son derece mutluyum. Eşimle birlikte Ayvalık’ta yaşamayı sürdüreceğiz” dedi.

  • Gelin Deniz İpek Özcan ise, çok mutlu olduğunu vurgulayarak, “Uzunca zamandır bugünü bekliyorduk. Burada dostlarımızla birlikte bu anı yaşamak bizi çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

  • Özcan çiftinin nikâh şahidi olan yönetmen Nesli Çölgeçen, Serhat Özcan’ın nikâh şahidi olabilmek için özellikle düğüne geldiğini belirterek, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

    Fotoğraflar: İHA

  • Serhat Özcan, "Bir Demet Tiyatro"nun 'Tirbuşon'u olarak adım attığı sanat dünyasında; "Ulan İstanbul'da" 'Talip Bey', "Kalbim Ege'de Kaldı"da 'Ali Kürük', "Çukur"da 'Uluç Reis' ve son olarak "Zümrüdüanka"da 'Rüstem' karakterleriyle izleyici karşısına çıktı.

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