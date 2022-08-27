Füsun Günuğur'un ölüm haberi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Türk Tiyatrosunun değerli ismi emekli sanatçılarımızdan Füsun Günuğur'un vefat haberini büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verildi.

Günuğur, 2008-2016 yılları arasında yayınlanan 'Beni Unutma' isimli günlük dizide 1702 bölüm yer almıştı.

"ŞAŞKINIM"

Acı haberin ardından oyuncu Melek Baykal da Füsun Günuğur için başsağlığı mesajı yayınladı:

"Şaşkınım, çok üzgünüm. Elim varmıyor bir türlü bu paylaşımı yapmaya...Füsun'um canım konsevatuvar sınıf arkadaşım... Çocukluğum, gençliğim nereye gittin ya? Canım neler neler paylaştık seninle acı tatlı...

Sınıfımızın en güzel kızı… Of ne diyeyim şimdi ben ne diyeyim?

Huzur içinde uyu bir tanem. Faruk’a evlatlarına tüm ailene sabır dilemekten başka bir şey gelmiyor elimden...

Seni hiç unutmayacağız... Mekânın cennet olsun Füsun'um"