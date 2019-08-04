04 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İHA'nın haberine göre; nefes darlığı problemi sebebiyle tedavi gördüğü hastanede dün sabah hayatını kaybeden usta oyuncu Cengiz Sezici için cenaze töreni düzenlendi.
Atlas Sinemaları’nda düzenlenen törene, tiyatro oyuncusu Süha Uygur, Şemsi İnkaya, Menderes Samancılar ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı.
Törende duygu dolu anlar yaşandı. Alınan helalliğin ardından usta oyuncunun naaşı defnedilmek üzere memleketi Adana’ya gönderildi.
"BÜYÜK BİR SİNEMA EMEKÇİSİNİ KAYBETTİK"
Sanat camiasına başsağlığı dileyen Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Yıllarını sinemaya adamış, Adana’da festivallerimize, sinemalarımıza büyük emek vermiş; Adana’nın hemşehrisi, sinemanın Cengiz ağabeyi, dostlarının kıymetlisi... Büyük bir sinema emekçisini kaybettik. Allah rahmet eylesin. Sinema, sanat camiasının başı sağ olsun. Ailesinin ve Adana’nın başı sağ olsun" diye konuştu.
"SANAT CAMİASININ BAŞI SAĞ OLSUN"
Sanat camiasındaki isimlerle ancak cenazelerde bir araya gelebildiklerini ifade eden tiyatro oyuncusu Hasan Yıldız, "Acımız büyük. Büyük üstadımızı kaybetmişiz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. İyi bir sanatçıydı. Sanat camiasının başı sağ olsun. Sanat camiası büyük bir ustayı kaybetmiştir. Zaten böyle bir günde hepimiz bir araya gelebiliyoruz. Hepimiz dağılmışız. Bir cenaze olursa ancak bir araya gelebiliyoruz" dedi.
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