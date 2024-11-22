Usta oyuncu Altan Erkekli'ye 'onur ödülü'

Çankaya Belediyesi ve Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) işbirliğiyle düzenlenen festivalin açılış programı, CerModern'de gerçekleştirildi.

Bu yıl vefat eden tiyatro sanatçısı Genco Erkal'ın anısına düzenlenen festival, ödül töreni öncesinde Gülüm Pekcan Dans Tiyatrosunun Bir Çift Mavi Göz dans gösterisiyle başladı.

Festivalin onur ödülü, tiyatro sanatçısı Altan Erkekli'ye, emek ödülü yıllarca Dostlar Tiyatrosu Müdürü olarak sahnelere hizmet veren Ahmet Kaya'ya verildi.

Altan Erkekli, 19 yaşında bir genç olarak Ankara İstasyonu'nda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) Tiyatro Bölümüne kayıt yaptırmak için geldiğinde, "Ben bu şehirde iki saat kalmam" dediğini ama 25 yıl kaldığını belirterek, şunları söyledi:

"Beni var eden Ankaralılara çok teşekkür ediyorum. Bana her şeyi tiyatro gibi yaşamam gerektiğini, hayatın tiyatroyla değiştirilebileceğini ve emekten, sevgiden, dürüstlüğün ancak tiyatro ile aktarılabileceğini öğreten hocalarımı minnetle anıyorum, hepsi ışıklar içinde uyusun."