Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        15
        Fenerbahçe
        FB
        13
        Beşiktaş
        BJK
        10
        Rams Başakşehir
        İBFK
        10
        ikas Eyüpspor
        EYP
        9
        Samsunspor
        SAMS
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Net Global Sivasspor
        SVS
        7
        Antalyaspor
        ANT
        7
        Göztepe
        GÖZ
        6
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Trabzonspor
        TS
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Bellona Kayserispor
        KYS
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        3
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        2
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Usta gazeteci Ercan Güven hayatını kaybetti - Futbol Haberleri

        Usta gazeteci Ercan Güven hayatını kaybetti

        Türk spor basınının duayen gazetecilerinden Ercan Güven, geçirdiği kalp krizi sonrası 66 yaşında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 12:19 Güncelleme: 21.09.2024 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ercan Güven'i kaybettik
        ABONE OL
        ABONE OL

        Spor gazetecisi ve yazarı Ercan Güven, dün gece geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

        İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vefat eden Güven için taziye mesajı yayımladı.

        Altun, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle vefat ettiğini öğrendiğimiz Milliyet Gazetesi spor yazarı, değerli gazeteci Ercan Güven’e Allah’tan rahmet diliyorum.

        Merhum Ercan Güven’in ailesine sabır, sevenlerine ve medya camiamıza başsağlığı temenni ediyorum."

        TFF VE FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        REKLAM

        ERCAN GÜVEN KİMDİR?

        Dikkat çeken yazılarıyla herkesin beğenisini kazanan Ercan Güven, spor basınının önemli kalemlerinden birisiydi.

        Güven, 1980'li yıllarda, Milliyet'te görev aldı. Zamanla spor bültenlerinin aranan ismi haline geldi.

        Ercan Güven, Milliyet Gazetesi Spor Servisi'nin müdürü, gazetelere spor sayfası gelmesine öncülük eden ve birçok önemli gazeteci yetiştiren merhum Namık Sevik'in yeğeniydi.

        Ercan Güven ayrıca, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyesiydi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        140 gün boyunca arandı... İş insanı vahşet kurbanı!
        140 gün boyunca arandı... İş insanı vahşet kurbanı!
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Mobilde serbest tarife
        Mobilde serbest tarife
        Derbinin favorisi kim?
        Derbinin favorisi kim?
        İsrail-Lübnan hattında son durum ne?
        İsrail-Lübnan hattında son durum ne?
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        Ünlü yıldızların ortak kaderi
        Ünlü yıldızların ortak kaderi
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
        Flare, boyfriend, wide leg... Hangisini seçeceğiz?
        Flare, boyfriend, wide leg... Hangisini seçeceğiz?
        Dedikodu o kadar kötü bir şey değilmiş!
        Dedikodu o kadar kötü bir şey değilmiş!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Habertürk Anasayfa