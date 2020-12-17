Uskumru, pulsuz bir balıktır. Yağ oranı da yetiştiği sulara göre değişir. Norveç’ten ithal edilenler, soğuk su balığı olduklarından daha yağlıdırlar. Lezzeti çok, yapılışı da basit olan uskumru ızgarası için malzemeleri aşağıdaki tarifimde veriyorum.

Uskumrunun Izgarası İçin Gereken Malzemeler:

1 kg uskumru balığı

Karabiber

Tuz

Limon

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Bir tutam maydanoz

Uskumrunun ızgarası Yapılışı:

Öncelikle balıkları güzelce yıkayıp, ayıklayın.

Hemen piştiği için yemeğe 20 dakika kala yapabilirsiniz.

Balığınızı un, tuz ve karabibere bulayın.

Sonra üzerlerinde yağ gezdirin.

Unlamanızın nedeni balığın derisinin, ızgaraya yapışmasını önlemek.

Daha sonra ızgaraya dizin.

Izgaranızı da yağlayın.

Izgara telinin altına da tepsi koyun.

Fırınınız kirlenmesin.

Önceden ısıttığınız 150 derece fırında ızgara kısmında 10-12 dakika her iki yüzünü de pişirin.

Balıkları çevirirken çatal yerine maşa kulanın ki, balığınız delinmesin ve özsuyunu kaybetmesin.

Kalan zeytinyağını da limonla karıştırın.

İyice beyazlaşana kadar çırpın.

İçine tuz, kıyılmış maydanoz ve karabiber ilave edin.

Pişen balığınızı servis tabağına alın.

Üzerinde hazırladığınız bu sosu dökün.

Balık uskumru ızgaranız hazır.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Izgara yapılacak olan balıklar temizlenip yıkandıktan sonra, tuz ve karabiber ilave edilip 5-10 dakika kadar bekletilir.

Izgaraya konmadan önce, yapışmaması için mutlaka yağlanması gerekmektedir.

Az harlı ateşte, balıklar ateşten yeterince uzak tutularak ızgara yapılması daha sağlıklı olacaktır.