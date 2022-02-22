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Üsküdar’da ilginç bina: Kapısı var, çıkışı yok

Üsküdar’da ilginç bina: Kapısı var, çıkışı yok!

Üsküdar’da bir binaya ait dairenin arka cephesinde yer alan kapının, çıkışı olmaması görenleri şaşkına çeviriyor. Kapının önünde balkon ya da merdiven bulunmadığını gören vatandaşlar cep telefonu ile ilginç yapıyı kayda alıyor

22.02.2022 - 10:45 | Güncelleme: YAŞAM
HABERTURK.COM

  • Üsküdar’da, yapımı yıllar önce tamamlanan 5 katlı bir binaya ait dairenin arka cephesinde bulunan kapı görenleri şaşkına çeviriyor.

  • İHA'nın haberine göre binanın 1. katında yer alan dairenin kapısı olmasına rağmen herhangi bir çıkışı bulunmuyor.

     

  • Yerden yaklaşık 5 metre yükseklikte bulunan kapının çıkışında merdiven ya da balkon olmadığını görenler ise şaşkınlık yaşıyor. Vatandaşlardan kimiyse ilginç yapıyı cep telefonu ile kayda alıyor.

  • “GERÇEKTEN FIKRA GİBİ”

     

    Çıkışı olmayan kapıya ilişkin konuşan çevre esnaflarından Ramazan Demir, “Biz Karadenizliyiz. Normalde bu tarz şeyler bizde olur. Gerçekten fıkra gibi. Binayı inşa edenlerin ne yapmak istediğini anlayamadık. 

  • Ayrıca oldukça eski bir bina. Görenler zaten telefona sarılıyor. İnşallah o kapıyı açıp bir gün açıklama yaparlar. Herkes de anlar ne olduğunu” diye konuştu.

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