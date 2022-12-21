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İstanbul'un Üsküdar Sahili'nde seyir-kafe olarak kullanılan alan çöktü

İstanbul'da, Üsküdar Sahili Kız Kulesi'nin karşısında daha önce seyir-kafe olarak kullanılan alanda çökme meydana geldi. Yürüyüş yoluna da çok yakın olan bu alandaki çöküntüler vatandaşları tedirgin etti. Metrelerce uzunluğunda beton bloğun, çürüyen bağlantı yerlerinden koparak çöktüğü tahmin ediliyor

Giriş: 21.12.2022 - 11:53 | Güncelleme: ABONE OL
Üsküdar Sahili'nde seyir-kafe alanı çöktü!
Üsküdar Sahili'nde seyir-kafe alanı çöktü!
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DHA

İstanbul'da, Üsküdar Sahili'nde çökme meydana geldi. Sahilden geçen insanlar bu görüntü karşısında tedirgin olduklarını ifade etti.

Kız Kulesi karşısındaki Üsküdar Sahili'nin daha önce büfe ve seyir-kafelerin olduğu alanda yıkıntı, çatlak ve çökmeler meydana geldi. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda, sahilden geçenler gördükleri manzara karşısında tedirgin olduklarını ifade etti.

YÜRÜYÜŞ YOLUNUN HEMEN YANI

Yıllar önce doldurulmuş olan alanda derin çatlaklar, yıkıntılar ve çöken beton parçaları görülüyor. Metrelerce uzunluğunda beton bloğun, çürüyen bağlantı yerlerinden koparak çöktüğü tahmin ediliyor. Çevredekiler yürüyüş yoluna çok yakın olan çöken alana, girişin engellenmesi için önlem alınmaması istedi.

"ESKİDEN BURADA OTURUP ÇAY İÇİYORDUK"

Arkadaşlarıyla birlikte sahile gelen Emre Yıldız, "Eskiden burada oturup çay içiyorduk. Çökme olmuş galiba. Önlem alınması gerekiyor" dedi. Sahilde yürüyüş yapan Volkan Atmaca da, "Kısım kısım çökmeler oluyor. Ama altını dolduracaklar, zaten yeniden yapılacak. Böyle boş kalmayacak" dedi.

"ÇÖKME BİRKAÇ YERDE DE VAR"

Uzun yıllardır Üsküdar'da yaşadığını söyleyen Atilla Berkçil, "Lodos nedeniyle güçlü dalgalar vurdu sahile. Dalga vurdukça da bir erime oluyor elbette. Hatta öndeki taşlardan bile yıkılanlar oldu. Lodos şiddetinden oldu diye düşünüyorum. Başka türlü nasıl çökme olabilir ki. Daha önce oturma yerler vardı. Çökme birkaç yerde de var. Yeniden yapılacak diye biliyorum" dedi.


Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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