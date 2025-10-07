Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Üsküdar nerede? Üsküdar hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Üsküdar nerede? Üsküdar hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Tarihi dokusu, camileri, sahili ve boğaz manzarasıyla Üsküdar, ülkemizdeki en sevilen ilçeler arasındadır. Bulunduğu şehrin Asya kıyısında yer alan konumuyla gezilecek yerleri de oldukça fazladır. Geleneksel toplum yaşamının sürdüğü bir noktada olsa da modern yaşam da burada devam eder. Peki Üsküdar nerede?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 16:22 Güncelleme: 07.10.2025 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üsküdar nerede?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Üsküdar; kültürel mirası, dini yapıları, sahil şeridi ve boğaz manzarasıyla öne çıkan bir ilçedir. Şehrin kalabalığına rağmen huzurlu atmosferini korumayı başarmış nadir ilçelerden biridir. Sahip olduğu tarihi doku, merkezi konum ve özgün yapıyla bulunduğu şehirde sevilen yerleşim noktalarındandır. Kız Kulesi’nden Validebağ Korusu’na kadar uzanan doğal ve tarihi güzellikleriyle her dönem ilgi çekmeye devam etmiştir. Peki Ünye hangi şehirde?

        ÜSKÜDAR NEREDE?

        Üsküdar nerede? Söz konusu ilçe, Türkiye’nin kuzeybatısında, Marmara Bölgesi’nde yer alır. İstanbul Boğazı’nın Anadolu Yakası’nda ve deniz kıyısında yer alır. Karşısında Beşiktaş ve Eminönü ilçeleri vardır. Bu anlamda Üsküdar, bir İstanbullunun mutlaka ziyaret ettiği yerler listesinde baş sıradadır. Aynı zamanda ilçe, Boğaz’ın iki yakasını birbirine bağlayan önemli bir geçiş noktasıdır.

        REKLAM

        ÜSKÜDAR HANGİ ŞEHİRDE?

        Üsküdar hangi şehirde yer alıyor? İstanbul iline bağlı olan Üsküdar, Anadolu Yakası kuzeybatı bölümünde konumlanır. Ümraniye, Beykoz, Ataşehir, Ümraniye ve Kadıköy’e yakın bir konumdadır.

        ÜSKÜDAR HANGİ İLDE?

        Üsküdar hangi ilde? İstanbul iline bağlı Üsküdar, burada bilinen en eski ve tarihi yerleşim yerleri arasındadır. Bu anlamda Osmanlı döneminde şehrin en popüler ilçelerinde baş sırada olmuştur. Eski İstanbul dendiğinde akla ilk gelen ilçeler arasında Üsküdar da vardır.

        ÜSKÜDAR HANGİ BÖLGEDE?

        Üsküdar hangi bölgede yer alıyor? İstanbul Boğazı Anadolu yakasında yer alan bu ilçeye şehre gelenler mutlaka uğrar. Çünkü buradan Kız Kulesi izlenebilir. Üsküdar sahilinden kalkan deniz araçları sayesinde Kız Kulesi’ne ziyarete de gidilebilir.

        REKLAM

        ÜSKÜDAR KONUMU NEDİR?

        Üsküdar konumu nedir? İlgili ilçe;

        • Kadıköy’ün kuzeyinde yer alır.
        • Kuzeyinde Beykoz vardır.
        • Güneyinde Kadıköy vardır.
        • Doğusunda Ümraniye bulunur.
        • Batısında İstanbul Boğazı ve karşısında Beşiktaş bulunur.

        ÜSKÜDAR HAKKINDA BİLGİLER

        • Antik çağlardan bu yana önemli bir yerleşim yeri olmuştur.
        • Bizans ve Osmanlı dönemlerinde oldukça önemli bir merkezdir.
        • Osmanlı’da önemli devlet adamlarının yaşadığı köşkler burada bulunuyordu.
        • Metro, marmaray, otobüs ve vapur ile buraya seyahat etmek oldukça kolaydır.
        • İstanbul’da geleneksel alışveriş dendiğinde Üsküdar Çarşısı akla ilk gelen yerlerden biri olur.
        • Boğaza kıyısı bulunan Üsküdar, kıyı şeridi boyunca yürüyüş yapılacak, bisiklet sürülecek ve piknik olacak alanlara sahiptir.
        • Mihrimah Sultan Camii ve Ayazma Camii gibi tarih açısından önemli camilere ev sahipliği yapan bir ilçedir.
        • Son yıllarda bölgede yapılan kentsel dönüşüm projeleri ile modern bir yer hâline gelmeye başlamıştır.
        • İskele bölümüne Avrupa Yakası’ndan her gün gelen birçok ziyaretçi vardır.
        • Şehrin en kalabalık ilçeleri arasında baş sıradadır.
        • Üsküdar’da Osmanlı döneminden kalan geleneksel anlayış ve kültür yapısı günümüzde hâlâ görülebilir.
        • Üsküdar’da birçok geleneksel ve tarihi hamam bulunur.

        ÜSKÜDAR GEZİLECEK YERLER

        • Kız Kulesi
        • Salacak Sahili
        • Kuzguncuk
        • Çamlıca Tepesi
        • Küçük Çamlıca Korusu
        • Mihrimah Sultan Camii
        • Şemsi Paşa Camii
        • Yeni Valide Camii ve Külliyesi
        • Fethi Paşa Korusu
        • Beylerbeyi Sarayı
        • Validebağ Korusu
        • Üsküdar Sahil Yolu
        • Ahmet Mithat Efendi Köşkü
        • Abdülmecid Efendi Köşkü
        • Ayazma Camii
        • Nevmekan Sahil
        • Selimiye Kışlası ve Camii
        • Üsküdar Meydanı
        • Nakkaştepe Millet Bahçesi
        • Kuzguncuk Bostanı
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Papa Leo ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak
        Papa Leo ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!
        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Tüm dünyada uygulanacak
        Tüm dünyada uygulanacak
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Aşk bitti işe devam
        Aşk bitti işe devam
        Habertürk Anasayfa