Üsküdar nerede? Üsküdar hangi şehirde, ilde, bölgede?

Üsküdar; kültürel mirası, dini yapıları, sahil şeridi ve boğaz manzarasıyla öne çıkan bir ilçedir. Şehrin kalabalığına rağmen huzurlu atmosferini korumayı başarmış nadir ilçelerden biridir. Sahip olduğu tarihi doku, merkezi konum ve özgün yapıyla bulunduğu şehirde sevilen yerleşim noktalarındandır. Kız Kulesi’nden Validebağ Korusu’na kadar uzanan doğal ve tarihi güzellikleriyle her dönem ilgi çekmeye devam etmiştir. Peki Ünye hangi şehirde?

ÜSKÜDAR NEREDE?

Üsküdar nerede? Söz konusu ilçe, Türkiye’nin kuzeybatısında, Marmara Bölgesi’nde yer alır. İstanbul Boğazı’nın Anadolu Yakası’nda ve deniz kıyısında yer alır. Karşısında Beşiktaş ve Eminönü ilçeleri vardır. Bu anlamda Üsküdar, bir İstanbullunun mutlaka ziyaret ettiği yerler listesinde baş sıradadır. Aynı zamanda ilçe, Boğaz’ın iki yakasını birbirine bağlayan önemli bir geçiş noktasıdır.

ÜSKÜDAR HANGİ ŞEHİRDE?

Üsküdar hangi şehirde yer alıyor? İstanbul iline bağlı olan Üsküdar, Anadolu Yakası kuzeybatı bölümünde konumlanır. Ümraniye, Beykoz, Ataşehir, Ümraniye ve Kadıköy’e yakın bir konumdadır.

ÜSKÜDAR HANGİ İLDE? Üsküdar hangi ilde? İstanbul iline bağlı Üsküdar, burada bilinen en eski ve tarihi yerleşim yerleri arasındadır. Bu anlamda Osmanlı döneminde şehrin en popüler ilçelerinde baş sırada olmuştur. Eski İstanbul dendiğinde akla ilk gelen ilçeler arasında Üsküdar da vardır. ÜSKÜDAR HANGİ BÖLGEDE? Üsküdar hangi bölgede yer alıyor? İstanbul Boğazı Anadolu yakasında yer alan bu ilçeye şehre gelenler mutlaka uğrar. Çünkü buradan Kız Kulesi izlenebilir. Üsküdar sahilinden kalkan deniz araçları sayesinde Kız Kulesi’ne ziyarete de gidilebilir. REKLAM ÜSKÜDAR KONUMU NEDİR? Üsküdar konumu nedir? İlgili ilçe; Kadıköy’ün kuzeyinde yer alır.

Kuzeyinde Beykoz vardır.

Güneyinde Kadıköy vardır.

Doğusunda Ümraniye bulunur.

Batısında İstanbul Boğazı ve karşısında Beşiktaş bulunur. ÜSKÜDAR HAKKINDA BİLGİLER Antik çağlardan bu yana önemli bir yerleşim yeri olmuştur.

Bizans ve Osmanlı dönemlerinde oldukça önemli bir merkezdir.

Osmanlı’da önemli devlet adamlarının yaşadığı köşkler burada bulunuyordu.

Metro, marmaray, otobüs ve vapur ile buraya seyahat etmek oldukça kolaydır.

İstanbul’da geleneksel alışveriş dendiğinde Üsküdar Çarşısı akla ilk gelen yerlerden biri olur.

Boğaza kıyısı bulunan Üsküdar, kıyı şeridi boyunca yürüyüş yapılacak, bisiklet sürülecek ve piknik olacak alanlara sahiptir.

Mihrimah Sultan Camii ve Ayazma Camii gibi tarih açısından önemli camilere ev sahipliği yapan bir ilçedir.

Son yıllarda bölgede yapılan kentsel dönüşüm projeleri ile modern bir yer hâline gelmeye başlamıştır.

İskele bölümüne Avrupa Yakası’ndan her gün gelen birçok ziyaretçi vardır.

Şehrin en kalabalık ilçeleri arasında baş sıradadır.

Üsküdar’da Osmanlı döneminden kalan geleneksel anlayış ve kültür yapısı günümüzde hâlâ görülebilir.

Üsküdar’da birçok geleneksel ve tarihi hamam bulunur. ÜSKÜDAR GEZİLECEK YERLER Kız Kulesi

Salacak Sahili

Kuzguncuk

Çamlıca Tepesi

Küçük Çamlıca Korusu

Mihrimah Sultan Camii

Şemsi Paşa Camii

Yeni Valide Camii ve Külliyesi

Fethi Paşa Korusu

Beylerbeyi Sarayı

Validebağ Korusu

Üsküdar Sahil Yolu

Ahmet Mithat Efendi Köşkü

Abdülmecid Efendi Köşkü

Ayazma Camii

Nevmekan Sahil

Selimiye Kışlası ve Camii

Üsküdar Meydanı

Nakkaştepe Millet Bahçesi

Kuzguncuk Bostanı

