Üsküdar'da zincirleme kaza: 3 yaralı
İstanbul'un Üsküdar ilçesi D-100 Otoyolu mevkisinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
D-100 Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. D-100 Otoyolu Üsküdar geçişi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde 4 araç çarpıştı. Otoyolda seyreden diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ YARALANDI
AA'nın haberine göre; kazada, 1'i sürücü 3 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 3 sürücü ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle 3 şeridi trafiğe kapatılan D-100 otoyolunda Ataşehir'e kadar trafik yoğunluğu oluştu. Kapatılan şeritler, İBB Yol Bakım ekiplerinin yolu temizlemesi ve araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.