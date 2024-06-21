Son dakika haberi Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 3 ölü
Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Geniş alana yayılan alevlerin içerisinde kalan 3 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki alanlarda çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'den AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
HAYATINI KAYBEDENLER VAR
Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, çıkan anız yangınında 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Vali Su, yangının ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığını, bölgede soğutma çalışmalarının yapıldığını belirterek, "Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.