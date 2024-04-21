Üsküdar'da sitenin duvarı iki otomobilin üzerine çöktü

"GÜRÜLTÜYE KOŞTUK"

Mahalle sakini Semra Tufan, "Bir ses duyduk gürültüye koştuk pencereye. Çöktüğünü gördük,başka arabalar da vardı. Biz yattıktan sonra zabıta burada görevini yapmış. Herhangi bir yaralanma olmadı, sadece gürültüyle duvar çöktü. Herhalde dünki aşırı yağıştan dolayı orası çürüdü ya da çürük olan yer orasıydı tam da bilemiyorum. Yıllardır bu duvar var, sanıyorum orada bir zafiyet vardı. Buradaki arabalar da sahile inenlerin arabları. Ondan dolayı çökme oldu araç bize ait bir araç değil arabası olanlar zaten çektiler" şeklinde konuştu.