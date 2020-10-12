Uşak Valiliği'nden yapılan açıklaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Banaz ilçesinde bir evde sahte içki imal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 12 litre rakı, 15 litre votka, 6 litre etil alkol, 31 alkollü içki aroması ve 21 boş şişe ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli, adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.