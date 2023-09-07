Uşak'ta yaşlı adam evinde ölü bulundu
Uşak Banaz'daki evinde yalnız yaşayan yaşlı adam, komşularının kötü koku ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ölü bulundu
Uşak'ın Banaz ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.
31 Ağustos Mahallesi Gül Sokak'ta yaşayan Nazif Bozkaya'dan (73) birkaç gündür haber alamayan komşuları eve yaklaştıklarında içeriden kötü koku geldiğini fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ekipler Bozkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekibinin çalışmalarının ardından Bozkaya'nın cenazesi, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.