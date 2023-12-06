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        Haberler Gündem 3. Sayfa Uşak'ta yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

        Uşak'ta yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

        Uşak'ta yalnız yaşadığı evinde hareketsiz yatan 59 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 01:49 Güncelleme: 06.12.2023 - 01:50
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        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
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        Uşak'ta yalnız yaşayan 59 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Elmalıdere Mahallesi Birinci Zambak Sokak'taki müstakil bir evde yalnız yaşayan Orhan Arıkum'dan haber alamayan yakınları, durumu arkadaşı E.K'ye bildirdi. Eve giden E.K, pencereden içeriye bakarken Arıkum'un hareketsiz şekilde yattığını gördü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından eve giren sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Arıkum'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Arıkum'un cesedi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

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