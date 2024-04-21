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        Haberler Gündem Uşak'ta tekstil atığı deposunda yangın çıktı - Güncel haberler

        Uşak'ta tekstil atığı deposunda yangın çıktı

        Uşak'ta tekstil atıklarının bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 03:48 Güncelleme: 21.04.2024 - 03:48
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        Tekstil atığı deposunda yangın çıktı
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        Atatürk Mahallesi İkinci Çanlı Sokak'taki Gencer Arıkan'a (54) ait tekstil atıklarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler tüm depoyu sardı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, deponun bahçesindeki kümeste bulunan tavukları ve horozları da kurtardı.

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        Arıkan, itfaiye ekiplerince kurtarılan "Memati" ismini verdiği horozunu ise yangın sırasında kucağından bir an olsun bırakmadı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, depo kullanılamaz hale geldi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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