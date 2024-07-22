Uşak'ta direğe çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
Uşak'ta köprülü kavşak girişindeki yön tabelasının direğine çarpan karpuz yüklü kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.
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İzmir-Uşak kara yolunda ilerleyen Mustafa Koyun (43) yönetimindeki kamyon, Osmanlı Köprülü Kavşağı girişindeki yön tabelasının direğine çarptı.
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İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
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İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Koyun'un cesedi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Öte yandan kaza sırasında yola saçılan karpuzlar ekiplerce temizlendi.