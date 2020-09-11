Uşak'ta bir kadın eşini öldürdü

Şehitler Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde yaşayan N.A (48),polisi arayarak eşini öldürdüğü ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, baltayla yaralanan İbrahim Arıkum'un (57) hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, incelemenin ardından Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan N.A'nın, ilk ifadesinde, eşiyle sürekli tartıştıklarını, kendisine hakaret ettiğini, uyuduğu sırada baltayla öldürdüğünü söylediği öğrenildi.